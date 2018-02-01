【即時短評】農業缺工無解 能期待農委會嗎？

2018-02-01 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



隨著少子化、人口老化，各個行業都面臨人力緊縮問題，而高勞力投入的農業更是首當其衝。不過，農委會至今所提出的農業技術服務團等政策，對於需人孔急的農業現場，只能說是杯水車薪。農委會官員對於農業現場所面臨的人力困境、農民哀號都說「有聽到」，只是這顆燙手山芋，不但短時間還看不出農委會的解決決心，甚至還丟給主管人力而非管農業的勞動部。未來農業的人力困境如何突破？彷彿置身事外的農委會，讓人無法期待。

農業勞動力為發展農業不可或缺的一大主力。過去至今農民企望政府可以開放農業移工，不過，農委會態度始終保留，甚至在前年蔡政府上任後，畜牧業原本將開放移工的政策還大轉彎，引發農民質疑。而在農村，已經看到不只是新移民、甚至東南亞移工都是撐起台灣農村的基礎人力。

蔡政府上任後，不管是前任主委曹啟鴻一直到現任林聰賢過去當被問到農業缺工問題，是否要開放農業移工時，態度都是不開放，農委會副主委陳吉仲每次遇到這個問題就會說：「窮盡一切努力沒辦法才會開放」。

只是現在農委會又拋出想要找在台工作的農業移工到農村打工，不只把腦筋動到在台工作的移工身上，甚至連1.8萬在台讀書的僑生、留學生都納入解決農業缺工的議題，要落實林聰賢之前的「打工遊學」救農村缺工之說。

不過，農委會的突發奇想，不只主管人力的勞動部之前就已經表示「疑慮甚多」，在法規面也有很多問題，而且，目前移工來台工作若至農村打工是違法的，難不成農委會是想要比照農地上的違章工廠，讓目前的非法打工從非法變合法的這種解決之道嗎？

此外，外國留學生、僑生及港澳生申請工作許可，許可期間最長為6個月，其工作時間除寒暑假外，每星期最長為20小時，農委會是從哪一點感覺這些學生會想要進到農村打工，可以解決農業季節性的缺工問題呢？