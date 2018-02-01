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聯合線上公益不落人後 邀偏鄉學生一起同樂

2018-02-01 22:50聯合新聞網 台北報導

聯合線上今晚舉辦尾牙，秉持著企業社會責任的初衷，邀請來自瑞芳區吉慶國小學生們組成的小鼓手、小舞獅一同歡慶。小鼓手們運用各種擊鼓的技巧敲擊獅鼓，以不同形式的節奏組合，加上繁複的肢體動作與變化，結合2隻兩廣醒獅，展現力與美動作，完全忘卻表演者僅是國小學生，馬上將現場氣氛炒到最高潮，歡呼鼓掌聲久久不能退去。

位於新北市瑞芳的吉慶國小，藉由培訓學校藝術團隊、扎根藝文活動、落實藝術教育、提昇教學品質，帶動藝術文化的傳承與推展，15 年前成立擂鼓舞獅隊，成員大多來自弱勢家庭，因位處偏鄉，除了教導學生練習擂鼓舞獅外，也藉由到各縣市表演增加孩子的閱歷，更多次參加國內重要活動及新北市藝術饗宴表演，這些經歷讓他們站上大舞台也不害怕，由於表演精湛深獲各界喝采，新北市政府教育局特別頒發感謝狀給予表揚與肯定，更榮獲連續 7 年全國「鼓王盃」鼓藝競賽榮獲團體組第一名，個人組第一名的佳績。

從 2015 年來，藉由聯合報文化基金會公益平台媒合，聯合線上尾牙已是第三年與公益團體合作，總經理孫志華表示，聯合線上長期關懷偏鄉兒少教育和眾多的社會議題，不論是透過媒體影響力，或實際的行動上皆不遺餘力，除了在犒賞員工一年辛勞的同時，也不忘回饋社會的初衷，持續帶給社會正向的能量。

瑞芳偏鄉尾牙弱勢家庭
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