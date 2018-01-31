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運輸業爭取鬆綁7休1 送勞部審查

2018-01-31 00:15聯合報 記者呂思逸高詩琴侯俐安陳宛茜鄧桂芬／台北報

針對可適用七休一、輪班間隔彈性的行業別，勞動部昨低調招開會議，勞動部僅透露，交通...
針對可適用七休一、輪班間隔彈性的行業別，勞動部昨低調招開會議，勞動部僅透露，交通部同意運輸業放寬彈性，「尚無定案」。 圖／本報資料照
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勞基法新制三月即將上路，欲放寬七休一、輪班間隔時數的行業，得先由中央目的事業主管機關同意後，再交勞動部審查並公告適用。勞動部近日首次召開相關會議，針對包括經濟部提報冷凍、蔬果、食品業、交通部提報運輸業等適用進行討論。

勞動部前天召開由勞、資、學、政組成的勞資諮詢委員會，並邀把關機制第一關的各中央目的事業主管機關與會。勞動部主任秘書陳明仁昨晚說，交通部、經濟部已正式公文提報盼適用彈性的行業別，不過「尚未定案」，勞動部仍需與勞方、資方、學界討論確認並完成法定程序。

陳明仁說，各個中央目的事業主管機關須正式公文提報，勞動部才會討論，中央目的事業主管機關公文須寫明勞資團體對彈性需求所提的意見、彈性可適用範圍，但不可能永遠都適用彈性。

經濟部說，配合運輸船期與冷凍效期，已提報冷凍、蔬果、食品業等可放寬七休一，也就是改成「十四休四」、最長可連續上班十二天。

交通部說，台鐵希望爭取輪班間隔放寬至八小時，汽車客運、貨運業在重要年節疏運及導遊在國外時可爭取鬆綁七休一，目前彙整研議後將提送勞動部。台鐵說，針對車長、司機員等乘務人員提出輪班間隔縮短為八小時，主要考量輪班間隔若是十一小時將多出人力，此外，員工希望不要在外站太久。

但客運方面，交通部現行「汽車運輸業管理規則」已規範，駕駛輪班得有十小時以上休息時間，因排班需要，可調整為連續八小時以上，一周以二次為限，交通部公路總局說，輪班時間是否還需重新修正，會再與勞部研商。

衛福部說，醫事人員、護理人員及社工人員的輪班間隔，須以十一小時為原則，除非遇到重大天然災害、突發意外狀況及重大疫情，才能將間隔自十一小時縮為八小時，但因上述間隔變動無法事先預測，未來一旦災害、突發意外或疫情發生，判斷符合放寬條件，就會行文請勞動部公告。

文化部說，目前管轄的行業別皆無反應須輪班間隔、鬆綁七休一，相關行業別可適用變形工時取得彈性，目前仍在了解當中，若有需求將向勞動部提出。

勞動部七休一疫情
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