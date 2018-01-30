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軍公教一、二月3%加薪 下周一併發

2018-01-30 23:57聯合報 記者丘采薇許家瑜／台北報導

立法院臨時會昨天完成總預算案三讀，立法院院長蘇嘉全敲槌確定軍公教調薪3%。 記者...
立法院臨時會昨天完成總預算案三讀，立法院院長蘇嘉全敲槌確定軍公教調薪3%。 記者曾學仁／攝影
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立法院臨時會昨天三讀通過一○七年度中央政府總預算，經過上周密集協商，最後決議刪減二四九點一億元。「軍公教加薪百分之三」也在朝野無異議下順利過關，主計處表示，一月份加薪將於二月六日連同二月加薪一併補發。

此次總預算審查，朝野黨團合計提出超過三千案，經過六天協商，國民黨團大幅撤案，再加上時代力量黨團也撤回針對法務部矯正署的上百項刪減及凍結案，一口氣降至三百多案，最後決議刪減二四九點一億元。其中歲入部分增列二一七億元，共計一兆九一九一億元；歲出部分總共刪減二四九點一億元，約占刪減比率百分之一點二五，刪減後的總預算歲出則為一兆九六六八億元。

通案刪減部分，因兩岸關係持續僵化，依朝野協商結論，通過刪減中央政府各機關大陸地區旅費百分之廿五，共計兩千萬元。立法院院會也通過外交及國防委員會決議，將海軍司令部獵雷艦案所屬卅五億三六三二萬元預算全數刪除，為單筆刪減額度最高的一筆預算。

軍公教人員加薪通過後，主計長朱澤民表示，主計總處將請各機關在一周內完成相關作業，希望將調薪百分之三與年終獎金一併於二月六日入帳，並回溯自一月份生效。立法院長蘇嘉全日前主持朝野協商時，提出立法院公費助理比照軍公教加薪百分之三，獲朝野黨團同意，因此昨天全案三讀後，立法院公費助理也確定加薪。時代力量提案全刪減退休公教人員的年終及三節慰問金，最後未通過。

立法院軍公教
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