大公廣集團靠國家養？學者憂成超大黨媒

2018-01-30 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部長鄭麗君日前表示將研修公共媒體法，將中央通訊社、中央廣播電台等納入大公廣集團，並爭取5G頻譜釋照收入作為「公共媒體基金」，引發異聲。有學者憂心，公廣集團越搞越大，恐成執政黨黨媒；國民黨立委陳學聖則說，他不反對大公廣概念，但得做好防弊制度，以防變成政黨壟斷。 文化部長鄭麗君日前表示將研修公共媒體法，將中央通訊社、中央廣播電台等納入大公廣集團，並爭取5G頻譜釋照收入作為「公共媒體基金」，引發異聲。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近月公視／華視董事長陳郁秀解聘華視總經理郭建宏案沸沸揚揚，政治大學傳播學院教授、公視及華視董事鄭自隆指出，公視管華視問題吵沒完，正顯示制度問題未解；文化部在此刻將公共電視法研修為公共媒體法、擴大大公廣，只是讓政府更好上下其手。

鄭自隆說，公視有些節目確實有不同觀點、異於主流，值得肯定，但仍難說能完全擺脫執政黨意志，畢竟公視董事長是文化部提出的董事名單選出。一回董事會上，就有董事稱政府在推新南向，公視應配合作新南向節目，讓他不由質疑「媒體該檢討政策，怎變成推銷政策？」

鄭自隆認為，台灣公共媒體困境在於民主成熟度不夠，「不管制度怎麼改，都難避免政黨色彩」，這也造成每次政黨輪替，都將官方媒體高層大換血成自己人馬，藍綠皆然。他呼籲，公共媒體如公視「公共性」是否足夠，應由民眾判斷，例如由政府委託其他獨立單位評估，而非像現在每年都是公視自作公共價值評量研究案。

陳學聖表示，認同將不同官方媒體集中為大公廣，並主張納入漢聲及教育廣播電台，以利相互支援資源。但他也強調，這同時得作好防弊，以免資源落入少數人手裡。他舉例，可像私校法那樣引進公益監察人、公益董事，代表公正力量來監督，不能只照政黨席次比例，以免變成權力分配。

中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授胡元輝屢任職各官方媒體，他認為大公廣確有其價值，不過他也強調，公廣組織不是越大越好，關鍵是要有好的治理團隊，若現階段有疑慮，就要推出適宜的治理團隊。