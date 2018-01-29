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衛福部鬆口 日核區食品將解禁

2018-01-29 23:44聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

日核區食品是否解禁備受關注，衛福部昨首度表態，擬將地區式管制改為風險管制，打破福...
日核區食品是否解禁備受關注，衛福部昨首度表態，擬將地區式管制改為風險管制，打破福島五縣市食品輸台禁令。 圖／聯合報系資料照片
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「地區式管制」改為「風險管制」

日本核災區食品是否解禁備受關注。衛福部長陳時中昨天首度表態，從日本三一一地震至今已近七年，對日本食品管制政策有必要檢討。衛福部次長何啟功表示，擬將地區式管制改為風險管制，打破福島等五縣市食品輸台禁令，但新制無時間表，待行政院裁定。

陳時中說，台灣永遠不會准許進口輻射汙染的食品，但對於現行仍禁止輸台的日本五縣市食品，會根據國際慣例，保障國人食安情況下，將適時開放。

日本三一一大地震後，我國即禁止福島、茨城、群馬、櫪木、千葉五縣市食品輸台，而日本其他地區也有九大類食品，包括生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、 茶類製品，需經逐批查驗檢測輻射，檢驗合格才可以進口。

傳陸將解禁十都 僅剩我設限

自我國禁令發布後，日方一直積極要求重新開放，全球目前只剩我國與大陸以地區式禁令管制日本食品進口。日前傳出大陸有意鬆綁日本十都縣食品進口，加上我積極爭取加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」，面對國際經貿壓力，我國禁令再次受檢視。

陳時中昨天在衛福部新春記者會上表示，當初發布福島、茨城、群馬、櫪木、千葉五縣市食品輸台禁令，是因地震後一時無法確認哪些食品受汙染的風險高，因而直接採地區式管制。

不過，食藥署過去七年共檢驗十一多萬件日本食品，其結果均符合我國規定，僅二二○個樣本被檢驗出含微量輻射，到邊境就被退運銷毀。衛福部次長何啟功坦言，我國管制方式非國際貿易常態，日本也從未停止要求我國輸入核災五縣市食品。

「事隔多年，日本食品管制政策需檢討。」陳時中說，貿易本就應依國際規定在人民健康基本要求上執行規畫。他認為，未來應比照美國，改為禁止高風險食品輸台，但只要判定是「輻射食品」，就絕對不會進到台灣。

何啟功也說，地區式禁令並不合宜，國人常到日本東京旅遊，從成田機場入境，但機場位於千葉縣，國人會在機場吃東西，「那千葉縣食品有什麼理由禁止輸入？」他認為，應以食品有無受輻射汙染及風險區分，才是務實的把關管制。

致癌風險 低於衛福部訂定風險範圍

根據衛福部食藥署去年公布「日本水產品輻射風險評估」報告，以日本政府公布水產品輻射檢驗結果，若開放福島以外四縣食品進口，依國人攝食量計算額外增加終身致癌風險，實體癌平均每十萬人增加○點○一二二人、甲狀腺癌增加○點○○○三人、白血病○點○○一五人，均低於衛福部國健署訂定可接受致癌風險範圍。

輻射衛福部福島
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