柑橘滯銷 「我連採收成本都付不了」

台中山城柑橘酸甜比恰恰好，但產量大，很多還留在樹上暫不採。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

副總統陳建仁昨到台中東勢訪視果農，了解柑橘收成情形，果農說，今年柑橘滯銷，價格比去年同期掉三成；農會人員直言今年銷往大陸少九成，沒有外銷支撐價格。中市府農業局副局長蔡勇勝說，是有些滯銷，市府已著手協助促銷。

陳建仁到東勢茂谷產銷班時，有農會代表說，今年柑橘市價直直落，以桶柑為例，優質品的價格一口氣掉三成，果粒小的次級品則被盤商以「消化不了」而拒收，不少果農到現在還不敢採收。

陳姓果農說，她的果園連採收的成本都付不出來，但不採收明年又無法結果，她在line群組到處貼，希望民眾趁寒假親子同遊觀光果園。不少果農自己架設網站賣水果，往年效果不錯，但和平區關姓果農說，今年景氣差，市場冷到爆。

果農說，不只柑橘跌價，水梨、甜柿等也一樣，軍公教人員的宅配量明顯下降，一般消費力也明顯減退。

山城農會主管表示，往年台中茂谷柑銷大陸的一年有五、六十個大貨櫃，今年少了九成，沒有外銷支撐價格，茂谷柑要靠國內市場，自然價跌。

市府農業局長蔡勇勝說，因氣候多變造成桶柑慢熟、茂谷又早出，產季擠在一起造成價格下跌。去年盛產但成長期又缺雨水，導致果粒變小，都被打成次級品，其實口感不差，消費者反而可趁機多買。

蔡勇勝說，市府正著手促銷柑橘，包括先把優級品作成禮盒提高售價，次級品則留倉等年後再出。開學後也可推到學校當飯後水果。