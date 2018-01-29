日食品改風險式管理 「配套呢？」

2018-01-29 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



衛福部政務次長何啟功昨日針對政府推動生醫產業、開發日本食品做法，提出衛福部觀點。 記者黃文奇／攝影 分享 facebook

衛福部昨天指出，我國對日本食品管制手段擬改採風險式管理，打破地區式禁令，亦即日本核災區食品可能輸台。對此，專家及民間團體表示，政府應清楚風險如何訂定並拿出數據，同時說明相關配套措施等，若只是丟一顆風向球試水溫，「如何讓國人食得安心？」

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔說，日本三一一地震後，食品受汙染的風險不明，台灣才採取福島五縣市食品進口禁令，食品風險資訊多年後出爐，台灣可以改變管制方式，但政府應對國人有清楚交代。

湯琳翔舉例，去年行政院食安辦公室召集關心此議題的專家團體，討論如何加強日本食品的輻射管制，就提出不少方案，食藥署也宣布可採購碘化鈉儀器，在邊境針對食品輻射做初步快篩，有問題再送核研所精密測量。

「但方案討論至今看不出有無落實。」湯琳翔說，政府應公開資訊，說清楚配套措施，才有資格討論管制措施的改變。

「若改風險式管理，答案呼之欲出，就是日本食品幾乎都安全了。」文化大學推廣教育部兼任講師陳俊成說，他不反對風險評估管理，但政府應讓民眾知道，安全低風險依據、輻射暴露量標準等，沒證據或溝通不良，民眾不會放心。

台灣食品安全促進協會去年曾以輻射汙染最高風險的日本食品，進行極端值評估。若台灣開放日核區食品，民眾又運氣不佳吃到汙染最高風險的食物，一年非醫療的輻射暴露量將增加百分之五到七，對健康影響風險並不高。衛福部去年也有提出相關報告，一般性食用的研究結果，是一年增加輻射暴露量百分之二至三。

台灣食品安全促進協會理事長、台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛表示，民眾到醫院拍一次胸部Ｘ光，其一年輻射暴露量就超標了。姜至剛認為，重要的是「有效」管制，也就是針對特定高風險、高輻射、高暴露食品，如野生菇類等，區分評估基準以作管控。政府也應在日食品輸台時，要求對方提出檢驗報告，不合格就退運。