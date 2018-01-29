多年未見父 李敖長女李文稱遺傳大嘴巴

2018-01-29 16:18 中央社 台北29日電



名作家李敖長女李文表示，父親住院治療，不想見人。她多年未見李敖，雖反覆說跟父親不熟，但自稱應是遺傳父親的緣故，嘴巴大又毒舌，而台灣應要有人敢出面講話。

李文應POP Radio電台節目主持人黃光芹邀請上節目，日前有媒體人未經求證誤傳李敖病逝，引發李文不滿，她今天上節目再批對方，「你不是家人、和我爸爸不熟，發死訊前為何不花點時間求證。」李敖目前在台北榮民總醫院接受治療，情況穩定。

李文在節目上說，小時候，爸爸會規定她擦拭書本，背唐詩三百首，「我根本不懂，我美國派啊」。她接著說：「他有理想、有抱負，但其實，歷史上偉人不代表可作很好的爸爸。」

北京住了15年，李文去年7月底來台定居。她在中國大陸為小市民維權，贏來「維權女王」名聲，出了10幾本書。

父女最後一次相見，是李敖2005年到北京演講那次，兩人合照留下很好印象。但是因李敖不希望她來台灣，李文雖研究了美國醫療資料，帶了5種可醫治李敖現在病症的藥，但怕父親不高興她回台，並未堅持衝去醫院看他。

李敖住院治療，因打類固醇、臉腫大，愛面子，不想見人。李文說，家族中都是透過二姑知道李敖的情況。

「他（李敖）連弟妹、姊姊也不見，我媽媽（王尚勤）要從波士頓來看他，都不見。」李文說：「老兵不死，只是逐漸凋零。我想他會慢慢消失不見。」

「他為台灣人民做了很多事，當初講了很多人們不能講的話。希望現在繼續可有敢講話的人出來，但可能不會再有下個李敖了。」

李文透露與李敖現任妻子王小屯（王志慧）「王不見王」，跟同父異母的弟妹也不熟。

李文因沒有台灣戶口，定居台灣不便，每3個月要出境，她怪李敖當年刻意沒為她報戶口。

全身光鮮亮麗、說話直爽，李文說：「我就是洋」，自己應是DNA的緣故，嘴巴大、毒舌，接下來會針對多項議題陸續發言。她慨然嘆說，希望台灣更國際化，對外籍專業人士更為友善。