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剩3天 管如何組治校團隊 學者：教部再拖 傷台灣高教

2018-01-29 09:18聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大準校長管中閔本月5日當選後，至今紛擾未休。本報資料照片
台大準校長管中閔本月5日當選後，至今紛擾未休。本報資料照片
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台灣大學準校長管中閔本月5日當選後，至今紛擾未休。台大上周開會認定管未涉論文抄襲，且校長遴選一切依法辦理，希望教育部盡速核定新校長；台大教授與立委擔心，若教部再不盡快核定，距離2月1日原訂新校長就任日只剩3天，管要如何籌組治校新團隊，再拖下去「傷害的是台大與台灣的高教。」也有立委說，希望教育部亡羊補牢，於收到台大公文後速辦，讓管安心上任、專心治校。

前政務委員、台大社工系教授馮燕指出，既已走完各種程序，證明管當選台大校長ㄧ事無庸置疑，教育部也該立刻發布任命公文，讓台大校長盡快上任就職，平息這個空耗社會成本的風波。

「政府高層和教育部，傷害的其實是台大與台灣的高教。」一名台大教授表示，管在學校沒有派系，是優點也是缺點，需要有共識與有執行能力的行動團隊。以前歷屆校長有兩個多月組團隊，但這次新校長1月5日選出來，2月1日上任，只有25天找團隊。政治力介入，造成的紛擾與不確定性，管怎麼可能持續進行組團隊的工作？

國民黨立委柯志恩說，管準校長的聘任風波已證明是一場烏龍鬧劇，先前教育部處置不當，已失擔當，希望教育部亡羊補牢，於收到台大公文後速辦，讓爭議落幕，更讓新校長安心上任、專心治校。

柯志恩說，2月1日新舊校長交接，為使新校長有籌組治校新團隊的時間與空間，已剩下三天不到，「難道教育部還要拖到新校長進台大校門前的一刻才要發文嗎？」這場「政治罷凌教育」的歹戲，能否畫上句點收場，就看教育部長的智慧了。

儘管民進黨前晚已經宣布撤除「暫緩管中閔聘任」決議案，日前台大師生、校友參與的「抗議政治力介入台大」連署，人數急劇增加，已達逾3千人，包括海內外的台大人，更有近30位院士加入連署。連署將延後至周三中午12時後送交教育部。

參與連署的衛福部前部長蔣丙煌受訪表示，管當選校長一事明顯受到粗暴的政治干預與操弄，「教育部應該為所當為」，於2月1日前核定管聘任案。

台大應力所教授王立昇說，既然立法院的主決議已撤回，就表示疑義應已釐清，教育部就沒有理由不簽核了。目前的法規，教育部已有三名代表在遴選委員會中，所以教育部沒有立場對人選表示意見，只能就遴選程序審查，類似三讀的進程，除非有新的疑義，否則教育部如果仍不簽核，就將違背校長遴選的法規，干涉大學自主。

今天是否會發文給台大？台大主秘林達德回應，不一定，要看文件與程序是否齊備，但他強調，「台大會以最快的速度回文教育部」，盼管周四順利上任。教育部表示，台大需發出正式公文，並經所有遴選委員確認。

管中閔昨晚在臉書發文寫下「澹然冷靜」四字，下方再引用唐代布袋和尚的《無題》— 手把青秧插滿田，低頭便見水中天。心地清淨方為道，退步原來是向前。

管中閔

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