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築夢新臺灣

無牆的道觀 新埔雲水觀慶成

2018-01-28 23:59聯合報 記者郭政芬／新竹報導

台開集團在新竹縣新埔生態園區打造全台灣第一座無牆、無瓦、無釘、無油漆的王禪老祖廟...
台開集團在新竹縣新埔生態園區打造全台灣第一座無牆、無瓦、無釘、無油漆的王禪老祖廟。 記者郭政芬／攝影
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台開集團在新竹縣新埔生態園區打造全台灣第1座無牆、無瓦、無釘、無油漆的王禪老祖鬼谷子廟，使用中國榫卯設計，保留佛堂、藏經閣、修行等廟的三元素，運用太極無牆的道觀，昨天落成，堪稱是台灣道教建築的改革與創新。

王禪老祖廟又稱雲水觀，是台開「雲夢山丘」第1座完成的建築，昨天舉辦慶成，集團董事長邱復生、新竹縣長邱鏡淳等人都到場。邱復生指出，這是台灣首創的木造大跨距曲線結構建築，用宗教打造身心靈愉悅的自然建築。

雲水觀昨天舉辦落成，集團董事長邱復生、新竹縣長邱鏡淳等人都到場。 記者郭政芬／攝...
雲水觀昨天舉辦落成，集團董事長邱復生、新竹縣長邱鏡淳等人都到場。 記者郭政芬／攝影
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雲夢山丘2009年開始著手開發，結合東西方國際建築大師隈研吾、最佳景觀設計公司Site Concepts等多家公司共同打造，總面積28公頃，目前已完成自然工法、本草綱目種植開發，並取得觀光農業區、宗教區用地規劃。同時已經完成百雀園、溫泉泡腳亭、蘭花溫室、茶花區、藍鵲棲息地、雲水觀等。

台開集團指出，接下來二、三階段將規劃新埔大廟、教堂、東側農場、西側溫室餐廳、觀光休閒農場，以道家道元素為中心，力倡健康、自然養生、退休的好場域，預計2021年開幕。

雲水觀使用中國榫卯設計，保留佛堂、藏經閣、修行等廟的三元素，運用太極無牆的道觀，...
雲水觀使用中國榫卯設計，保留佛堂、藏經閣、修行等廟的三元素，運用太極無牆的道觀，堪稱是台灣道教建築的改革與創新。 記者郭政芬／攝影
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雲水觀高度7米，應用中國傳統建築的卡榫相崁結構方式建造而成，施工最困難即是木造大跨距曲線結構，由178片阿拉斯加扁柏（黃檜）集成材木片，與3700片日本進口銅瓦組合而成，因是曲線，木片大小都不一樣，建造上相當不容易。

其中，屋頂不用瓦片遮雨，以銅片搭建，因為銅與不同空氣接觸，會自然改變顏色。

2月23日到3月4日期間，新埔雲夢山丘對外開放，擬採收費制，活動前將再對外公布費用，歡迎民眾前來體驗道文化、茶花、賞孔雀。

台開集團在新竹縣新埔生態園區打造王禪老祖廟，昨天慶成。 記者郭政芬／攝影
台開集團在新竹縣新埔生態園區打造王禪老祖廟，昨天慶成。 記者郭政芬／攝影
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