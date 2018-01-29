回收物慘跌 拾荒者嘆餬口難

70歲的「阿春婆」每天推著回收物去變賣，遇到下坡，身材嬌小的她利用身體當阻力，為了養育孫子孫女，再累也不覺得苦。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

資源回收價格慘跌，拾荒者面臨前所未有寒冬。「阿春婆」這天跑8個回收點賺不到200元，擔心收入愈來愈少，無法照顧兩個孫子，拜託汽車廠、檳榔攤留資源回收物給她，同時期待政府的「資收大軍」或「資援存摺」 能幫像她這樣靠拾荒維生者的忙。

70歲阿春婆家的門口堆著資源回收物，她苦笑說，別人撿回收是做環保，她是為照顧兩個孫子，每天像陀螺忙得轉不停。這兩年寶特瓶、紙類回收價格幾乎砍半，生計大受影響；寶特瓶近10年價格最好時每公斤可賣14元，現在只剩4元，「撿一天下來，賣不到100塊」；紙類、廢鐵價格也腰斬，一公斤只能賣3、4元。 「阿春婆」靠拾荒維生，並養育孫子孫女，她靠著一天至少跑8個點，努力賺取微薄收入。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

台中市智障者家長協會多年來以資源回收協助憨寶自立，憨寶負責壓扁寶特瓶，以前壓一個寶特瓶有2元，現今論斤來算，一大袋裝400多個，連100元也賣不到。

新竹縣環保局長黃士漢說，經濟不景氣加上原物料價格下滑，回收物價格下跌；台灣資源回收市場受到國際影響，2008年金融風暴曾跌到谷低，去年也有一波，雖然稍微回升，但資源回收物若賣不到好價錢，最後難逃成為垃圾命運。 「阿春婆」緊握資源回收換來的錢，雖然資收價格起伏大，但她說「這份工作沒有本金，撿多少就賺多少，不無小補。」記者郭政芬／攝影 分享 facebook

為保障低收入戶回收個體戶生計，苗栗、新竹縣市政府表示，雇用低收入戶、身心障礙及60歲以上長者，組成「資源回收大軍」協助回收，不僅保障基本收入每月3092元，還提供勞保，減輕弱勢經濟壓力。

苗栗縣環保局還推出「資援存摺」措施，資源回收個體戶在變賣回收物時，可同時取得集點證明，累積一定點數後，可向鄉鎮市公所兌換民生物資，減輕回收物跌價的損失；新竹市府也有「資源物寒冬送暖計畫」，不少人受惠。