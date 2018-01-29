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勝任回收 中市憨寶踏出自力第一步

2018-01-29 00:18聯合報 記者郭政芬／新竹報導

台中市智障者家長協會約有60名身心障礙者參與回收班，依據能力不同分配工作。 圖／...
台中市智障者家長協會約有60名身心障礙者參與回收班，依據能力不同分配工作。 圖／協會提供
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台中市智障者家長協會成立「資源回收班」，透過到200多個合作社區回收資收物、學做資收物加工，讓民眾買到廉價的再生用品，也是憨寶自力更生的舞台。

智協目前約有60名身心障礙者參與回收班，他們稱這些身障者為「憨寶」，依據能力不同，分配難度不一的工作。

一大早，一部分憨寶跟著協會聘請的10名中高齡失業者擔任司機老師，四處到府回收資收物。另一部分憨寶則在協會辨識、分類程度好壞的鐵、鋁罐等金屬罐和寶特瓶。

台中市智障者家長協會去年開闢「新窩文創木作坊」，蒐集棄用的木棧板，打造木作用品。...
台中市智障者家長協會去年開闢「新窩文創木作坊」，蒐集棄用的木棧板，打造木作用品。圖／協會提供
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協會總幹事蔡騰傑說，資源回收業不景氣，協會每年短收約1/4，去年起採複合式工作坊，除了維持既有的「二手百貨區」讓二手業者挖寶，另闢「新窩文創木作坊」，蒐集廢棄木棧板、家具等，請木作師傅教導打造木椅等日用品，憨寶也協助搬運木材、油漆等。

有快30歲的憨寶本來還月繳上萬元輔導費在別的單位上課，父母憂心仍無一技之長，無法獨立，來到協會加入回收班，第一月就領到600元零用金，母親淚流滿面地把這600元裱框掛在牆上，紀念孩子人生的轉捩點。

蔡騰傑表示，不少社福協會做代工、烘焙，但這類工作有季節性，也仰賴訂單，忙碌時家長還得當志工協助，收入和人力都有風險；資源回收則是每位憨寶都可以勝任，能讓民眾無負擔地付出愛心，創造雙贏。

台中市智障者家長協會去年開闢「新窩文創木作坊」。圖／協會提供
台中市智障者家長協會去年開闢「新窩文創木作坊」。圖／協會提供
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蔡騰傑說，透過加工能為資收物加值，從秤重改為論件計價，利潤至少翻倍，也開創資收的出路，讓協會15名憨寶有穩定的工作，生理也較無退化現象，讓父母或照顧者有喘息空間。

面對資源回收不景氣，台中市智障者家長協會持續營運「二手百貨」，此舉能增加資收的價...
面對資源回收不景氣，台中市智障者家長協會持續營運「二手百貨」，此舉能增加資收的價值」。圖／協會提供
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