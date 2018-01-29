文創活用 廢棄酒瓶變驚豔商品

文創業者邱大展以玻璃細砂開發出假山、花盆，由於吸水、透氧，是會「呼吸的花盆」。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

當廢酒瓶變文創玻璃，連不可回收的尿布也變成工業原料，它們就可以成為循環經濟的產物。

玻璃瓶易碎，是資源回收場最不愛收的物品。環保署統計，2017年全台約回收20.1萬公噸玻璃瓶，最多的是台灣藥酒類產品及啤酒，但大量褐色及綠色玻璃容器常遭棄置。新竹縣環保局與在地玻璃文創工藝產業合作，將最不受回收業者青睞的廢玻璃變成黃金。 文創業者邱大展以玻璃的特性為主創作，將廢電視面板玻璃搖身一變為台灣造型紙鎮。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

文創業者邱大展說，剛開始製作玻璃文創時，發現廢棄玻璃的處理成本高，處理完後甚至比買新原料還貴，導致台灣原料幾乎仰賴進口；他決定以玻璃的特性為主創作，避免高溫鑄造的加工費用，直接使用回收玻璃來製作文創品 。

於是，廢電視面板玻璃搖身變為台灣造型紙鎮，有色玻璃製成能夠動調節水分的玻璃砂土。對園藝造景有興趣的他，以玻璃細砂開發出假山、花盆，邱大展說，玻璃結構為多孔性、通透性佳，有調節水分功能，是個「會呼吸的花盆」。 文創業者邱大展以玻璃的特性為主創作，對園藝造景有濃厚興趣的他，以玻璃細砂開發出假山、花盆。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

「做出有價的回收玻璃，未來回收量會增加。」邱大展說，在新竹縣環保局媒合下，作為玻璃的再研發，希望能為永續環保盡一份心力。