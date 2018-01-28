海研勵進號9月首航 國研院盼營運自給自足

2018-01-28 14:33 中央社 台北28日電



國研院購置的海研船「勵進」號，預計9月首航，國研院海洋中心表示，勵進號擁有先進設備及高安全規格檢驗，初期營運還需靠政府經費補助，希望盡快可以自給自足。

國研院向新加坡訂購2000噸級海洋研究船「勵進」，18日順利抵達台南安平港。圖/國研院提供 分享 facebook

國內最大2700噸級的「海研五號」研究船民國103年在澎湖外海沉船，科技部規劃新購一艘2580噸級新船，及自建一艘3000噸級研究船，取代「海研五號」功能。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任王兆璋向中央社記者表示，為了避免海研五號悲劇重演，勵進號採用最高安全規格，一般海研船安裝設備過程簡易，但勵進號得先送計畫書，由專家審查並親自觀看安裝設備狀況，程序嚴格，雖然較耗時但安全性也更有保障。

王兆璋說，勵進號比起海研五號有多項設備技術提升，像是最新型的聲納裝備，當進行海底探測工作時，面對高低起伏的地形，勵進號聲納連很小的東西都看得到，實用性比海研五號聲納設備進步不少。

「能自給自足是最大目標！」王兆璋坦言，勵進號屬於國營色彩經營的海研船，在特定研究計畫上收費不能比照民營公司，未來希望幫助中央氣象局進行馬祖海底地纜檢測計畫，或是當東部深層海域有設施壞掉時，可以扮演維修角色，但這些牽涉商業運作，現階段已有民間廠商負責，擔心去競標會有與民爭利問題，還是要透過合作模式進行比較有可能。

王兆璋指出，勵進號未來除了每年固定約95天到105天時間，會從事科技部相關海研計畫，其餘都開放跟政府、學校機關及民營研究團體租用或合作，計畫能在最短時間內，不需靠補助，達到自給自足目標。

國研院購置的海洋研究船「勵進」號18日已順利抵台，預計3月底完成驗收，5月初舉行啟用典禮後，將進行4個月試營運，9月正式首航投入海洋科研行列。

勵進研究船返台後，新加坡造船公司TMS仍須負擔合約義務至完成驗收為止，國研院嚴格把關勵進研究船驗收作業，並依合約要求TMS完成待改善項目至符合驗收標準。驗收預計3月底完成，屆時國研院才會支付近2成尾款約1.7億元予TMS公司。