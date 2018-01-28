偏鄉公費醫師期滿留任 政院研議給獎勵金

2018-01-28 13:49 中央社 台北28日電



為解決偏鄉醫師人力缺口，衛福部日前向行政院長賴清德報告，初步規劃若公費醫師在偏鄉服務期滿後繼續留任，將提供每月新台幣7萬到18萬元的獎勵金，最快今年6月前公告實施。

衛福部日前向賴清德報告「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」，盼藉由提供獎勵金的方式，鼓勵公費醫師在偏鄉服務期滿後繼續留任。

與會人士告訴中央社記者，為彌補偏鄉地區的醫師人力缺口，民國64年開始實施公費醫師制度，由政府補助醫學生學費，畢業後分發至偏鄉、離島等醫師人力不足地區服務6年；但因為公費醫師服務期滿後，留任率不高，僅約3%，經評估後於95年起減招，98年正式停辦。

與會人士表示，公費醫師停辦後，雖有用其他計畫彌補偏鄉醫師人力，但近年發現還是人數不足，加上內科、外科、婦產科、小兒科與急診等科別的醫師「五大皆空」問題，讓狀況更為嚴峻，105年重啟公費生制度，每年招收100名公費生，且限定選擇5大科。

與會人士說，公費醫師從95年開始減招，到105年重啟，中間有10年的空窗期，偏鄉地區約需要350到400名醫師，現在約維持在300多人，明年開始將越來越少，若不採取任何措施，預估110年就會降到谷底，可能只剩200人左右。

他表示，調查發現，偏鄉公費醫師服務6年期滿後，不願繼續留任的原因，主要為薪資、進修與生涯規劃、生活機能差等因素；因此衛福部規劃「偏鄉公費醫師留任獎勵計畫」，公費醫師若在偏鄉服務期滿後繼續留任，研議提供獎勵金，以鼓勵公費醫師留在偏鄉服務，這是為了公費醫師新舊制間10年空窗期所研議的過渡計畫。

他說，初步規劃，獎勵金額度將依據服務地區偏僻程度跟科別稀有度不同，每個月給與7萬到18萬元的補貼；且留任期間內，一年將有一個月可以去醫學中心進修，薪水跟獎勵金照給。

與會人士轉述，賴清德對此計畫方向原則上同意，應給予在偏鄉服務的醫師鼓勵；賴清德也希望除了過渡計畫，衛福部應對偏鄉醫師人力有全盤規劃，例如對偏鄉加給等措施進行通盤考量，因牽涉整個人事薪級制度，且細節上還要再調整，目前獎勵金計畫尚未核定，衛福部將調整後擇期再向賴清德報告，最快今年上半年實施。