海研勵進號首航 考慮跟國際團隊合作

2018-01-28 14:33 中央社 台北28日電



海研船「勵進號」預計9月首航，國研院海洋中心今天表示，為了打響知名度，首航考慮和國際團隊合作，共同進行海研工作，地點可能會在東海或南海，目前還在研議當中。

國研院向新加坡訂購2000噸級海洋研究船「勵進」，18日順利抵達台南安平港。圖/國研院提供 分享 facebook

勵進號首航形式及地點，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任王兆璋表示，希望不只向台灣，也向國際展現勵進號的威能；因此，首航考慮找國際團隊合作，進行海研研究工作，但還未定案，目前正陸續接觸相關團隊當中。

王兆璋指出，首航地點可能是東海或南海，比較有研究探勘的必要性，至於船員部分，過往海研五號採外包制度，形同派遣工，有安全隱憂，員工工作心態也不穩定；因此，勵進號首航後會全數聘用正職員工，提供安定的工作保障。

王兆璋表示，去年12月勵進號補進7名船員，接著陸續補到12人，但依法就算船隻沒有出航也至少要有15名最低留守人數，剩餘3個缺額假使來不及找人，可能會透過人力派遣公司執行，但這只是過渡階段，9月首航後就會全數補進正職人員。

王兆璋指出，依照之前海研五號經驗，派遣工會造成人事紛擾，感覺會很差，想把制度做比較好，所以希望都是正式員工；休假部分，為了達到法定休假狀況，會採輪休制度，有需要的話，會把岸勤人員轉成上船的聘僱契約；因此，會希望所有人員都有船員資格，並安排定時訓練避免生疏。

王兆璋表示，為了確保勵進號穩定及安全性，重要職位像是船長、大副則不會輪替，而改以要求事先排好輪休；不過，假使臨時有研海計畫需要出航，休假恐怕會受到影響，現階段仍然無法解決，還是盼在勞工相關法律上能有所彈性。

國研院購置的海洋研究船「勵進號」18日已抵台，預計3月底完成驗收，5月初舉行啟用典禮後，將進行4個月試營運，9月正式首航投入海洋科研行列。

國內最大2700噸級的「海研五號」研究船民國103年在澎湖外海沉船，科技部規劃新購一艘2580噸級新船，及自建一艘3000噸級研究船，取代「海研五號」功能。