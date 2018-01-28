夾娃娃機小資創業？錢難賺 退燒

2018-01-28 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣報導



無人夾娃娃機越來越多，瓜分市場，機台主不一定能賺到錢。 分享 facebook

夾娃娃機店一家接著一家開，不少年輕人租機台圓小資創業夢想。經營夾娃娃機門檻低，管理卻不易，且夾娃娃機店面密度提高，瓜分市場，已有「機台主」發現利潤不如預期打退堂鼓。

無人夾娃娃機店近來成為熱門行業，有些鬧區街道短短50公尺就開了10多家，放置上百台夾娃娃機，供民眾投幣玩樂。業主投資開店後，會招募小資族共同築夢，租機台當「老闆」。

中正大學研究生趙亮鈞在嘉義開多間夾娃娃機店，並研究夾娃娃玩家、市場撰寫碩士論文。他說，2年前陸續有業者租店面、購入機台自營，初期利潤不錯展店，近來又號召玩家投資當機台主，月租3000至1萬元，租期1年否則扣押金。

機台主孫得恩共管理4台夾娃娃機，近年每晚下班都去整理機台、擺放內容物。他說，擺娃娃、控制爪子磅數及商品更新都有學問，開店第1個月收入不錯，之後就不理想，曾經忙1個月賺不到萬元。

「真的已超過飽和點了」，自動販賣機商業同業公會全國聯合會創會長魏文彬說，公會只作機台評鑑，確認品質，多少機台投入市場難以掌控。夾娃娃機店越開越多，生產機台廠商有賺錢，自營商、出租業主剛開始也有利潤，但機台主想賺錢，就要憑本事。

魏文彬說，許多機台主不諳經營方法，以為租機台一定賺錢，近來發現有多人無獲利退租，提醒想靠夾娃娃機創業的年輕人，入門前應審慎評估。

無人夾娃娃機越來越多，但機台內娃娃、公仔不一定都是是真品，左邊授權正版公仔「女帝」比右邊的精緻。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

夾娃娃機商品琳瑯滿目，且不乏仿冒品，民眾消費「下手」前要仔細辨認。嘉義有名公仔迷，日前在夾娃娃機店炫耀，花百元就夾到日本動漫「航海王」蛇姬爆乳女帝漢考克公仔，但經人檢視發現是「仿冒品」。

趙亮鈞說，夾娃娃機公仔有授權品、自購日本商品及仿冒品3種，雖然都是中國製，但質感、色料、表情都有差別，價格也差2、3倍。以25公分標準盒航海王公仔為例，授權真品要價近600元，仿品200元不到。