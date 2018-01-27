愛心大縮水 年關到…募款告急

2018-01-27 23:27 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



屏東恆春基督教醫院連辦12年的「銀髮童心圍爐餐會」，今年直到1周前才募足經費。 記者潘欣中／攝影 分享 facebook

股市破萬點，愛心卻大縮水。快過農曆年，不少社福團體都辦寒冬送暖活動，並為募款不如預期所苦。屏東恆春基督教醫院連辦12年銀髮童心圍爐餐會，院方原本也為善款不足發愁，發動緊急文宣才在1周前募齊，昨天宴請70多名獨居老人和300多名課輔導班學童，險些「黃牛」。

銀髮童心圍爐 1周前才募齊經費

「這是我們和獨老、孩子的約定」，恆基醫院企劃室說，醫院12年前發起銀髮童心圍爐餐會，並發送獨居長者每人600元壓歲紅包，分送禮物給課輔孩子。往年善款多在餐會前1、2個月就募足，今年直到餐會前2周錢仍不夠，院方不得不在醫院網站貼出緊急募款文宣，請社會各界奉獻善心闗懷才募足。

人安基金會新竹平安站每年都為寒士辦桌。圖／站長林俊智提供 分享 facebook

各地社福團體也只募到五、六成

創世、人安、華山基金會在春節前分別推出「寒士尾牙」、「送獨老年菜」認養活動，同樣面臨「愛心縮水」難題，各地多只募到五、六成。距過年僅剩半個多月，基金會人員忙著四處找尋愛心資源。

新竹高商傳統技藝社同學，最近在新竹內天后宮前舞獅演出祈福，並邀大眾1人1紅包協助創世基金會新竹分院湊足經費，獲得風城獅子會響應，認捐5桌經費。

弘道基金會「寒冬助老，刻不容緩」愛心募款活動，去年11月各縣市同步起跑。彰化服務處募款目標450萬元，幫助長者除舊布新、辦年貨、送年菜和走春，到目前只募到約150萬元。

北台南家扶中心下月25日舉辦「助學圓夢，感恩有您」助學金頒獎活動，計畫要發出645萬元助學金，目前仍有約190萬元缺口。

南高雄家扶中心小額捐款去年初開始減少，全年減20%，主任郭淑美說，每月300元的小額捐款是中心運作重要經費，看到捐款數字下降很心驚。屏東家扶恆春分區還發現，不只公益捐款減少，家扶兒認養人停止認養比例也增加。

社福團體多認為「愛心縮水」和年金改革、一例一休加班費減少有關；一名公務員退休認養人就坦言，退休金被砍，現在要精打細算，能省則省。