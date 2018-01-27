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築夢新臺灣

台北機廠文資結合在地藝術 推國際交流

2018-01-27 22:16中央社 台北27日電

十鼓擊樂團今晚在台北機廠表演「光鼓動－燈光音樂實驗演出」，文化部邀來台訪問的英國國會上議院議員佛克納勛爵，及多國駐台辦事處人員參加，推廣擊鼓樂及台灣鐵道文化資產。

文化部邀請佛克納（Load Richard OliverFaulkner）及多位駐台辦事處貴賓，在曲目結束後，上台親身體驗擊鼓樂的震撼力。

文化部政務次長楊子葆表示，希望透過一同體驗、感受台北機廠文化資產與音樂燈光的跨域性實驗演出，促進各國間文化交流。

楊子葆指出，佛克納為前台英國會小組共同主席，多次訪台，長期關注運輸、體育、人權、菸害等議題，且是「鐵道迷」，熱愛鐵道文化，去年9月即曾參觀過台北機廠。

文化部說，十鼓擊樂團長期以在地題材與多樣化的民族擊樂元素打造台灣鼓術風格，這次演出「光鼓動－燈光音樂實驗演出」，在總長168公尺、挑高20.4公尺的台北機廠組立工場內架設環景舞台，現場同步展出EMU100、代用行李車與JR東日本致贈的583系寢車。

由老廠長說書開場，部分曲目更模擬修復工具方式演奏，在「鼓聲、敲奏與燈光」巧妙的編排與搭配下，帶領觀眾遙想過往檢修火車時的機械撞擊聲響及火花，將台北機廠壯麗輝煌的故事內化為感官的深度體驗。

文化部表示，台北機廠建造於1930年代，為台灣現存歷史最悠久且規模完整的鐵路車輛修理工廠，在建築歷史、勞工文化、交通發展等方面都深具產業價值及歷史意義。

台北機廠文化部鐵道迷

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