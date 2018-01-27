紐約時報旅展 我推10大魅力島嶼之旅吸北美客

2018-01-27 13:22 中央社 紐約26日專電



澎湖美麗島嶼吉貝嶼和險礁嶼。 圖／澎湖縣政府提供 分享 facebook

美東規模最大國際旅展-紐約時報旅展今天開鑼，觀光局推「2018海灣旅遊年」，挑選龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、北竿等10大魅力島嶼，讓北美旅客看見不一樣台灣風情。

紐約時報旅展邁入15屆，今天起一連3天在曼哈頓賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）舉行，預計吸引數十萬國際旅遊業者及觀光客參觀，也是台灣近幾年推銷北美赴台旅遊主要參展平台之一。

配合9月在澎湖舉行的2018海灣嘉年華會年會，觀光局今年選定龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等10小島，力推台灣島嶼獨特的自然及人文魅力。

今天在台灣展攤開幕式上，觀光局挑選又稱為頂隙滬的澎湖七美鄉雙心石滬為主視覺畫面，外加蘭嶼拼板舟、小琉球綠蠵龜等，相當吸引人。

駐紐約台北經文處長徐儷文表示，2017年國際觀光客赴台再度突破千萬人次，美國旅客赴台也逾56萬人次，創歷史新高。希望今年透過台灣海灣旅遊年，再加一把勁，以本島加外島旅遊方式，讓國際旅客體驗台灣不同風貌。

觀光局紐約辦事處主任溫佳思說，台灣（含澎湖群島）的海岸線總長超過1500公里，蘊藏世界逾十分之一海洋物種，擁有豐富多樣的海岸地貌、生態景觀及人文風土等，今年還有世界最美麗海灣年會在澎湖召開、台中世界花卉博覽會、嘉義第9屆亞洲賞鳥博覽會等國際活動，另外4月在台北有保生文化祭等，相當精彩豐富。

華航、長榮兩家航空公司也配合觀光局「本島×離島」旅遊模式，在會場銷售台灣套裝、自由行旅遊，加深紐約客及北美旅客對台灣島嶼的印象。