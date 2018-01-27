106年我人口總增加率千分之1.33 創歷年新低

2018-01-27 11:57 中央社 台北27日電



聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 內政部今天公布最新統計，106年底台灣戶籍登記人口為2357.1萬人，較105年底增加3.1萬人，總增加率為千分之1.33，增加數及增幅皆為歷年新低。

內政部統計，民國58年戶籍人口數1433.49萬人，61年突破1500萬人，達1536.78萬人，78年突破2000萬人，達2015.66萬人，97年達2303.7萬人，106年底台灣戶籍登記人口計2357萬1227人，總人口較上年底增加3萬1411人，總增加率為千分之1.33，增幅較105年底減少0.70個千分點，人口成長持續趨緩。

內政部表示，依據國家發展委員會數據推估，中華民國人口將於113年達2374.1萬人高峰後反轉向下。

統計進一步分析，台灣戶籍人口變動因素以自然增加為主，人口成長幅度呈趨緩現象，除民國58年職業軍人納入戶籍人口統計，造成人口遽增外，其餘各年人口成長率呈逐漸下滑趨勢。

人口總增加率從民國40年的千分之41.68，下降至73年的千分之14.83，33年間人口增幅遽減26.85個千分點，之後人口增幅持續下滑；到106年為千分之1.33，增加數與增幅皆為歷年新低，近33年來減少13.50個千分點。

以縣市別來看，6直轄市占全國總人口近7成，戶籍登記人口數，以新北市398萬6689人占16.91%最多、台中市278萬7070人占11.82%次之、高雄市277萬6912人占11.78%居第三，台北市及桃園市分別為268萬3257人及218萬8017人，台南市188萬6522人。

統計指出，6直轄市人口總增加率以桃園市增幅千分之18.57最大，台中市增千分之7.14次之，而台北市則減少千分之4.62較多。

從自然、社會增加率觀察，桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、澎湖縣、金門縣、連江縣等7個縣市人口增加率明顯的原因，除自然增加率驅動外，主要為社會增加率高於其他各縣市所致，尤以連江縣、桃園市分列前2位，分別為千分之16.49及千分之13.62。