親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統推動社宅
黑心蛋風暴延燒
藍綠各黨拚選戰
空汙減量有感？
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

除非主管請客 公部門尾牙春酒「省」了

2018-01-26 23:48聯合報 都會社會中心記者／連線報導

雲林縣政府每年舉辦春酒慰勞員工，為樽節開支，已連續二年取消春酒，今年也確定不辦，...
雲林縣政府每年舉辦春酒慰勞員工，為樽節開支，已連續二年取消春酒，今年也確定不辦，部分員工感嘆少了「年味」。 圖╱聯合報系資料照片
分享

春節將至，員工無不期待尾牙或春酒活動，但公私部門卻是兩樣情。部分縣市政府因撙節開支，除非單位主管自掏腰包，不然底下員工歲末只能「吃自己」，羨慕老是比排場和抽獎的大型企業。

嘉義縣政府6年前就停辦尾牙，今年也沒辦。新聞處長李雅貞說，當初全國景氣不好、縣府財政也不佳，才決定停辦，新春開工後有團拜活動。

雲林縣府為撙節開支，今年連續第3年沒辦春酒。新聞處長張凱傑說，3年前進行財務改善計畫，預算用於縣政建設，至今已省200多萬元。建設處長蘇孔志說，今年與主管自辦5桌尾牙慰勞同仁，順便聯繫感情。

林內鄉公所近2年以新春開工茶會取代尾牙，鄉長張維崢說，過年大魚大肉，開工春酒也別喝了，改喝茶。

有基層人員表示，最近臉書不斷被友人吃尾牙、抽大獎的訊息洗版，自己待在人人稱羨的公部門，卻沒尾牙或春酒，毫無「年味」；建議縣府補助餐費，讓各單位自辦。

苗栗縣府以前都在苗栗巨蛋請外燴辦尾牙，席開150桌，連同摸彩，約花300萬，但2013年起未編預算，至今都未辦；媒體事務中心主任湯惠琴說，有的局處會自辦，有的沒辦。

南投縣府近年財務緊縮，也不辦大型尾牙，改各單位自辦，大多由主管自掏腰包，或透過人脈贊助摸彩；但鄉鎮市公所大多辦尾牙，南投市長宋懷琳說，歲末犒賞員工很合理。

台南縣、市合併升格直轄市後，每年各區公所、局處都辦尾牙，統一編列預算每人400元。麻豆區公所一名資深員工說，10多年前，鎮公所有時財政困窘，「尾牙想都不敢想」，現在好一些，今年還吃日本料理，算小小犒賞。

台北市長柯文哲號稱「省長」，雖然沒辦集體尾牙，但年終都和各主管宴請司機、清潔工、警衛等辛苦的庶務人員，提供獎品摸彩，各局處也自辦尾牙。

尾牙柯文哲

相關新聞

訴求同志家庭也是家庭 同婚團體登廣告

2018-01-26 21:46

【重磅快評】張廖萬堅能否評價自己爆料是胡扯大烏龍?

2018-01-26 14:08

警校生服務年限縮短 最快今年實施

2018-01-26 14:05

【重磅快評】連山都看不到 李應元憑啥發空汙改善獎金?

2018-01-26 13:56

空拍／依山傍水 空拍美看蘇花改

2018-01-26 13:05

婦聯會若不簽行政契約 黨產會將凍資產

2018-01-26 12:48

【你還不知道】這些外交官原本都是警校生

2018-01-26 12:21

勞基法複決公投 醫勞盟：第一階段達標

2018-01-26 11:58

葉毓蘭讚縮短警校生服務年限正確 不必擔心人才流失

2018-01-26 11:49

台灣是國家嗎？18國受訪者意見出乎意料

2018-01-26 11:42

警校生耐操太好用 外交部長跟內政部長搶人才

2018-01-26 11:36

警校生服務年限縮短 多數警察：是種解脫！

2018-01-26 11:18

獨家／大鬆綁！警校生服役年限由六年縮短為四年

2018-01-26 11:09

垃圾裡撿到寶 金門拾獲于右任等3大師題字牌

2018-01-26 00:20

臺灣關地界碑 竟然還有第5塊

2018-01-26 00:03

梨山「蜘蛛人」癌逝 等不及回峭壁家

2018-01-25 23:19
看更多

熱門文章

台灣是國家嗎？18國受訪者意見出乎意料

2018-01-26 11:42

海陸近千人著重裝 5天要行軍210公里

2018-01-26 16:57

獨家／大鬆綁！警校生服役年限由六年縮短為四年

2018-01-26 11:09

空拍／依山傍水 空拍美看蘇花改

2018-01-26 13:05

蔡英文一番闡述 林濁水：還有什麼不是「台灣價值」？

2018-01-26 22:11

警校生耐操太好用 外交部長跟內政部長搶人才

2018-01-26 11:36

警校生服務年限縮短 多數警察：是種解脫！

2018-01-26 11:18

美官網撤我國旗 國務院發言人重申信守「一中政策」

2018-01-26 06:29

【重磅快評】張廖萬堅能否評價自己爆料是胡扯大烏龍?

2018-01-26 14:08

美官網撤我國旗 總統府：美國是台灣在國際最重要盟友

2018-01-26 13:14

他批洪耀福屢對藍初選指指點點「人在曹營心在漢？」

2018-01-26 06:19

【你還不知道】這些外交官原本都是警校生

2018-01-26 12:21

美政府官網移除我國旗頻傳 外交部：持續交涉中

2018-01-26 20:26

日本老化的悲歌「愈來愈多獨居老人，死後幾個月才被發現」

2018-01-26 15:25

政治組不分區不選縣市長除名？吳敦義：只有最強選手

2018-01-26 15:22

【重磅快評】連山都看不到 李應元憑啥發空汙改善獎金?

2018-01-26 13:56

兩岸心態大不同！台灣老人比大陸更獨立、更有自信

2018-01-26 15:25

影／柯答「台灣價值」考卷？蔡反問申請公宅了嗎?

2018-01-26 18:24

【重磅快評】張廖萬堅能否評價自己爆料是胡扯大烏龍?

2018-01-26 14:08

影／年前開通 到花蓮走蘇花改可省20分鐘

2018-01-26 15:30

警校生服務年限縮短 最快今年實施

2018-01-26 14:05

柯段互嗆後誰求見面?許淑華：段宜康從沒要見柯P

2018-01-26 12:15

婦聯會若不簽行政契約 黨產會將凍資產

2018-01-26 12:48

蔡令怡募婦聯會委託書要推翻行政契約 吳敦義：沒這事

2018-01-26 15:01

葉宜津指反對採對比式民調 黃偉哲否認

2018-01-26 11:55

【重磅快評】連山都看不到 李應元憑啥發空汙改善獎金?

2018-01-26 13:56

葉毓蘭讚縮短警校生服務年限正確 不必擔心人才流失

2018-01-26 11:49

總預算審議立院卡關 國民黨1月薪資與財務再陷困境

2018-01-26 12:57

游錫堃：不選新北市長 讓年輕人有機會參選

2018-01-26 20:03

台灣盼加入CPTPP 加拿大議員團支持

2018-01-26 09:28

高屏今起3天空品橘色提醒

2018-01-26 05:01

勞基法複決公投 醫勞盟：第一階段達標

2018-01-26 11:58

照服員非傭人長照支付新制盼提專業性

2018-01-26 12:45

總預算案拚30日三讀 擬至少刪240億元

2018-01-26 13:52

北市府發言人劉奕霆：柯P未指示與段會面

2018-01-26 11:37

決戰2018綠營南市激戰 賴清德未表態各方急

2018-01-26 14:10

專家怎麼看／液蛋風暴 遊走法律邊緣

2018-01-27 00:07

黨產會下周恐開鍘婦聯會 雷倩：堅守圍城

2018-01-27 02:38

訴求同志家庭也是家庭 同婚團體登廣告

2018-01-26 21:46

婦聯會簽行政契約 雷倩：外人意圖翻案

2018-01-26 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top