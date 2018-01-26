除非主管請客 公部門尾牙春酒「省」了

2018-01-26 23:48 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



雲林縣政府每年舉辦春酒慰勞員工，為樽節開支，已連續二年取消春酒，今年也確定不辦，部分員工感嘆少了「年味」。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

春節將至，員工無不期待尾牙或春酒活動，但公私部門卻是兩樣情。部分縣市政府因撙節開支，除非單位主管自掏腰包，不然底下員工歲末只能「吃自己」，羨慕老是比排場和抽獎的大型企業。

嘉義縣政府6年前就停辦尾牙，今年也沒辦。新聞處長李雅貞說，當初全國景氣不好、縣府財政也不佳，才決定停辦，新春開工後有團拜活動。

雲林縣府為撙節開支，今年連續第3年沒辦春酒。新聞處長張凱傑說，3年前進行財務改善計畫，預算用於縣政建設，至今已省200多萬元。建設處長蘇孔志說，今年與主管自辦5桌尾牙慰勞同仁，順便聯繫感情。

林內鄉公所近2年以新春開工茶會取代尾牙，鄉長張維崢說，過年大魚大肉，開工春酒也別喝了，改喝茶。

有基層人員表示，最近臉書不斷被友人吃尾牙、抽大獎的訊息洗版，自己待在人人稱羨的公部門，卻沒尾牙或春酒，毫無「年味」；建議縣府補助餐費，讓各單位自辦。

苗栗縣府以前都在苗栗巨蛋請外燴辦尾牙，席開150桌，連同摸彩，約花300萬，但2013年起未編預算，至今都未辦；媒體事務中心主任湯惠琴說，有的局處會自辦，有的沒辦。

南投縣府近年財務緊縮，也不辦大型尾牙，改各單位自辦，大多由主管自掏腰包，或透過人脈贊助摸彩；但鄉鎮市公所大多辦尾牙，南投市長宋懷琳說，歲末犒賞員工很合理。

台南縣、市合併升格直轄市後，每年各區公所、局處都辦尾牙，統一編列預算每人400元。麻豆區公所一名資深員工說，10多年前，鎮公所有時財政困窘，「尾牙想都不敢想」，現在好一些，今年還吃日本料理，算小小犒賞。

台北市長柯文哲號稱「省長」，雖然沒辦集體尾牙，但年終都和各主管宴請司機、清潔工、警衛等辛苦的庶務人員，提供獎品摸彩，各局處也自辦尾牙。