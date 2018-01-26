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農業部擬捨林務局 水利會變分署

2018-01-26 22:09中央社 台北26日電

農委會將改制為農業部，擬將林務局、林試所併入未來的環資部，農科園區則擴為局，拓展國際商機；此外，水利會直接變成分署機關，延任的會長屆滿後，改由公務員擔任分署長。

行政院政府組織改造工程要將37個部會精簡成29個，還有6個部會尚待完成，經行政院院長賴清德拍板定案後，已將「行政院功能業務與組織調整暫行條例」到期日延到2020年1月底，距今還有2年左右時間。

其中農委會改制為農業部方面，預計會有4大改變。首先，農委會林務局是否劃入未來的環境資源部，不斷傳出變化，林務局內人員希望留在農業部，也曾規劃保育業務歸環資部，林業留在農業部，但最新研議方向做了大調整。

記者電話訪問農委會官員獲悉，農委會最新規劃朝向不再保留林業業務方向進行，不只林務局，就連林業試驗所都將併入環資部，只保留林農的保險業務（由暫定的農業部農民輔導及農業金融署負責），以及平地造林的管理，因平地造林的地為農地，歸農業部職掌。

其次，雖然捨去農林漁牧的林業，但是農委會確定將位在屏東的農業生物科技園區擴大、強化，將成為農業生物科技園區管理局（暫定），且不排除將台南的台灣蘭花生物科技園區也併入，並設立國際種苗種子處理中心，藉此擴大農科園區既有業務，未來以局的層級負責拓展台灣整體農業的國際市場商機。

第三，才剛修法通過的水利會改制為公務機關方面，原本規劃由暫定為農業部的農村及農田水利署下設6個分署管理全國17個農田水利會，最新研議方向轉為將17個水利會直接改設成分署機關，不再叫水利會，而延任的會長屆滿後，也改由公務員、事務官擔任分署長。

第四，對外界傳言的人事制度改雙軌制，則可能讓未來農業部下的一級主管，包含署、局、司及會的正、副主管，不限於公務員資格的事務官擔任，也可任用政務官，目前規劃施行的單位為改制後、暫定為動植物防疫檢疫署與農糧署等業務較龐大的幾個署及局；但是時程還未確定。

農委會去年8月間公布，組改為農業部後規劃設8司、6署、1局、7所、6處及1會，將進行以上較大的變動，預計下週確定後，送行政院進行跨部會研商。

農委會公務員農田水利會

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