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梁國新：台星藝術雙向交流盼走向國際

2018-01-26 22:08中央社 新加坡26日專電

新加坡代表處今晚舉行「與大使有約，今晚聊藝術」活動，邀請百餘名台星藝術家與會，除欣賞「藝術銀行」畫作外，也盼透過雙向交流讓台灣藝術走向國際舞臺。

駐新加坡代表梁國新致詞表示，新加坡最近舉辦Art Stage Singapore藝術饗宴，匯聚全球視覺藝術能量，8年來已成為國際藝術博覽會的重要指標。今年共有103個全球頂尖畫廊參展，其中來自台灣的就有6個，還有許多台灣藝術家受邀參展。

他指出，這代表台灣藝術界生氣蓬勃，藝術家創意無限，尤其在政府支持、畫廊帶領下，台灣藝術走向國際舞臺與世界藝術家交流，充分實踐政府推動「新南向政策」的以人為本核心精神。

梁國新認為，外交部和文化部合力推動，去年將駐新加坡代表處作為「藝術銀行」，讓台灣的年輕藝術家獲得國際關注，成為持續創作的最佳動力。

梁國新指出，「藝術銀行」是政府為扶植年輕、有潛力的台灣藝術家，鼓勵創作，透過徵件方式購入作品，再經由出租的流通方式，讓藝術作品融入生活空間，如辦公室、機場、展覽館等，至今購入870位藝術家、1822件作品。

梁國新強調，「新南向政策」的推動目標是期望與東協、南亞及紐澳等國家擴大雙向交流。台灣和新加坡交流向來非常密切，以文化交流為例，兩國藝術家情誼深厚長久，去年就合辦5次聯展。

藝術家新加坡梁國新

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