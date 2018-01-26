訴求同志家庭也是家庭 同婚團體登廣告

2018-01-26 21:46 中央社 台北26日電



為了提醒政府同志家庭因沒有法律保障，孩子的權益日夜都受到傷害，同婚團體婚姻平權大平台今天在台北掛起廣告看版，號召民眾跟看版合影、打卡，讓同婚儘速通過。聯合報系資料照 分享 facebook

農曆新年將至，為了提醒政府同志家庭因沒有法律保障，孩子的權益日夜都受到傷害，同婚團體婚姻平權大平台今天在台北掛起廣告看版，號召民眾跟看版合影、打卡，讓同婚儘速通過。

同婚團體婚姻平權大平台今天發出新聞稿表示，過年是一家團圓的日子，但對同志來說可能是種折磨，甚至對同志家庭來講更是一種無奈。

婚姻平權大平台表示，為了表達同志的心聲，因此今天起到2月28日，在行政院對面，中山北路與忠孝東路口，掛起一幅兩位女同志抱著孩子的廣告看版，希望提醒政府同志家庭在沒有法律保障下，孩子的權益日夜都受到傷害，也盼望社會各界能夠了解，天下父母心，同志伴侶們希望保護他們孩子的殷切期盼。

婚姻平權大平台說，同志家庭就是家庭，應有目前所有家庭所擁有的同等權益。全台灣目前有100多個同志家庭，生育了將近200個孩子。

婚姻平權大平台表示，這些家庭的生活跟大家相同，兩個爸爸或兩個媽媽一樣在柴米油鹽中，為彼此、為孩子追求幸福的生活，但礙於現行法律，只承認生產或是提供精子的一方擁有親子關係，導致另一方家長在生活中無法為孩子辦理必要手續，舉凡辦理身份證、銀行開戶、為孩子未來規劃投保面臨重重阻礙。

婚姻平權大平台呼籲政府，唯有儘速修民法，才能讓同志家庭獲得的應有保障與權益，減少因缺少法律保障而被傷害的兒童權益。

婚姻平權大平台也號召支持民眾可以到現場跟廣告看版合照打卡並上傳臉書，同時標記總統蔡英文與行政院長賴清德。