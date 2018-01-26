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盼多元取才 外交部歡迎警大畢業生報考

2018-01-26 19:28中央社 台北26日電

外交部今天表示，外交部現有20多名外交人員畢業於中央警察大學，工作表現深受肯定，其中有不少人擔任部內司、處長及駐外館長職務，為盼多元取才，外交部歡迎警大畢業生報考外交特考。

內政部預告修正縮短警校畢業生服務年限。聯合晚報報導，修法起源是因為外交部長李大維看到部內少數人員是警校出身，表現出色，不輸給外交背景出身的外交人員，希望能吸引更多警察背景者到外交部，外交部前年底致函內政部，表達希望能協調的意願，雙方協調、討論後，去年決定修法方向，最快今年實施。

對此，外交部發言人李憲章表示，外交部盼多元取才，李大維也注意到部內有不少警校出身的外交官表現優異，希望吸引更多警察背景者進到外交部工作，因此與內政部研商修法，盼縮短警校畢業生服務年限。

李憲章說，年輕人可塑性較高、學習力也強，縮短警校畢業生服務年限將有助於有意報考外交特考的年輕人，有機會趁早考上，從事外交工作。外交部也透過各種管道，包括利用大學生到外交部參訪時，或是舉辦國際青年交流活動時，加強外交特考宣傳，盼多元取才。

李憲章進一步指出，外交部現有20多名外交人員畢業於警大，工作表現深受肯定，其中有多人擔任部內司、處長及駐外館長職務。警大有部分學系規劃的課程與培養的核心能力與外交部工作性質相近，「外交部歡迎警大畢業生報考外交特考」。

警大畢業的現任外交官包括即將接任領務局長的亞西及非洲司司長陳俊賢、駐越南代表石瑞琦、駐荷蘭代表周台竹、駐拉脫維亞代表吳榮泉等。

依現行「中央警察大學台灣警察專科學校畢業學生服務年限及教育費用賠償辦法」規定，中央警察大學4年制學系的學生服務年限為6年、轉學生3年，台灣警察專科學校專科警員班為4年。目前研擬的修法方向為警大4年制學系的學生服務年限縮短為4年、轉學生2年，警專學生2年。

警察內政部

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