親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長照新制亂象多
空汙減量有感？
藍綠各黨拚選戰
蔡總統縱談施政
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

管中閔涉論文爭議 台大：最快今晚結果出爐

評／批不得的高雄二階輕軌 大順路的黑暗時代

【重磅快評】張廖萬堅能否評價自己爆料是胡扯大烏龍?

2018-01-26 14:08聯合報 主筆室

張廖萬堅昨煞有介事地拿著兩篇論文，指控台大準校長管中閔涉論文抄襲張姓學生，結果不但被證明是一場烏龍，是學生引用老師的手稿，而不是老師抄學生；現在還爆出張廖自己就是一個抄襲者。

有一句俗話，「刮別人的鬍子，自己的鬍子先刮乾淨。」張廖萬堅這下豈只是糗大了，根本是自己弄得一身腥！

以論文抄襲作為攻擊一個即將晉升或擔任學術與教育圈重要職位的學者，是一個必殺武器，如果管中閔真的涉及抄襲，管中閔的台大校長大概就只能變成一隻煮熟的鴨子，還沒吃就飛走了！可惜啊，管爺的學術生涯畢竟是硬裡子，張廖萬堅不但沒法將管中閔一槍斃命，子彈還會轉彎，繞了半圈飛回來倒打自己一把！

有時候對岸習近平的話倒可聽聽，他老是說：「打鐵還得自身硬！」還真不是吹的。張廖萬堅爆管爺的料前，怎麼忘了自己的論文恐才是天下文章一大抄啊，自己這塊鐵就已經不硬了，打得了人家的鐵嗎？

前環保署長魏國彥聞訊揶揄說，「拜託張廖寫以後論文都不要再引述，否則被引述的教授都怕死了。」意思是，張廖萬堅正常邏輯太差，連先後順序都弄不清楚，分明是管爺自己的研究手稿，被一個他不認識的學生拿去引用了，卻竟然拿引用者去指控一個真正的研究者。

張廖萬堅對於網友對他的反爆料，怒斥是「胡扯大烏龍」，那麼他能否對自己的爆料也可以公正地評價：完全是一個更唬爛、更扯蛋的「胡扯大烏龍」呢？

換言之，當張廖氣急敗壞地反駁網友的爆料時，他忘了他自己就是始作俑者，拿著顯然未查證清楚的資料，意欲對管中閔進行人格謀殺，這種惡意的學術抹殺，不正是學術圈中腥風血雨的源頭嗎？

張廖萬堅自恃是國會議員，是天然而便利的指控者，於是跳出來在舞台盡情地操弄，卻忘了他所指控的是一位無論在人品與道德上，素來都是為人所稱道的學者。作家范疇評說，以為人的正直性而言，管中閔落在頭十％之內；他反問，亮劍的人可否捫心自問，你的正直性，是落在頭十％，還是落在剩下的九十％裡？

這就是台灣目前的真象，張廖爆料時，胸中唯有黨派利益，即令手上拿著的是自己都未必清楚的指控資料，他已不管這許多，管中閔既非我族類，則其心必異，就非要追殺到底不可！

問題是，當學術也只問顏色，不論是非，當台大校長只能由綠色學者擔任，台大還叫台大嗎？要不然，台大直接併入凱達格蘭學校，就由張廖萬堅當校長，如何？

民進黨立委張廖萬堅（中）、蘇巧慧（右）、何欣純（左）昨天指控管中閔論文涉嫌抄襲。...
民進黨立委張廖萬堅（中）、蘇巧慧（右）、何欣純（左）昨天指控管中閔論文涉嫌抄襲。圖／聯合報系資料照
分享

管中閔台大抄襲

相關新聞

警校生耐操太好用 外交部長跟內政部長搶人才

2018-01-26 11:36

獨家／大鬆綁！警校生服役年限由六年縮短為四年

2018-01-26 11:09

【你還不知道】這些外交官原本都是警校生

2018-01-26 12:21

台灣是國家嗎？18國受訪者意見出乎意料

2018-01-26 11:42

空拍／依山傍水 空拍美看蘇花改

2018-01-26 13:05

影/年前開通 到花蓮走蘇花改可省20分鐘

2018-01-26 15:30

警校生服務年限縮短 最快今年實施

2018-01-26 14:05

【重磅快評】連山都看不到 李應元憑啥發空汙改善獎金?

2018-01-26 13:56

婦聯會若不簽行政契約 黨產會將凍資產

2018-01-26 12:48

勞基法複決公投 醫勞盟：第一階段達標

2018-01-26 11:58

葉毓蘭讚縮短警校生服務年限正確 不必擔心人才流失

2018-01-26 11:49

警校生服務年限縮短 多數警察：是種解脫！

2018-01-26 11:18

垃圾裡撿到寶 金門拾獲于右任等3大師題字牌

2018-01-26 00:20

臺灣關地界碑 竟然還有第5塊

2018-01-26 00:03

梨山「蜘蛛人」癌逝 等不及回峭壁家

2018-01-25 23:19

海研船花5萬徵名來陰的？評審委員最不推薦名字卻中選

2018-01-25 22:46

限制出境出海規定 應考量防逃問題

2018-01-25 21:46

評／幸福盟公投，遺落了誰的幸福？

2018-01-25 13:29

評／反同力推婚姻定義公投，目的為何？

2018-01-25 11:22

內政部今年起調高替代役的主副食費近5%

2018-01-25 10:06
看更多

熱門文章

2顆星中將親自接見 館長「半鞠躬」合照感動網友

2018-01-25 17:51

250枚刺針飛彈交台灣 專家：此飛彈曾打下270架戰機

2018-01-25 15:59

台灣是國家嗎？18國受訪者意見出乎意料

2018-01-26 11:42

海研船花5萬徵名來陰的？評審委員最不推薦名字卻中選

2018-01-25 22:46

公務員退休金調降怎麼算？銓敘部2月要辦說明會

2018-01-25 17:40

中科院將動用科研基金 啟動陸軍戰術飛彈研發

2018-01-25 23:11

想當海龍蛙兵？先學習無條件服從與忍耐

2018-01-25 19:12

余天發飆後閃人 洪耀福：他是膀胱不強的好爸爸

2018-01-25 17:48

趙少康遭點名選北市長 王鴻薇怒：改天是不是要點名馬英九？

2018-01-25 19:23

長照新制上路亂象叢生 民眾最怨負擔增加

2018-01-25 23:43

美官網撤我國旗 國務院發言人重申信守「一中政策」

2018-01-26 06:29

臺灣關地界碑 竟然還有第5塊

2018-01-26 00:03

獨家／大鬆綁！警校生服役年限由六年縮短為四年

2018-01-26 11:09

警校生服務年限縮短 多數警察：是種解脫！

2018-01-26 11:18

余天為發飆道歉 洪耀福玩笑話緩頰

2018-01-25 23:54

驚！台灣是世界車禍傷亡密度最高國家？監委要查

2018-01-25 16:54

昨為女兒選議員怒飆黨中央 余天道歉「深切反省」

2018-01-25 19:00

警校生耐操太好用 外交部長跟內政部長搶人才

2018-01-26 11:36

空拍／依山傍水 空拍美看蘇花改

2018-01-26 13:05

垃圾裡撿到寶 金門拾獲于右任等3大師題字牌

2018-01-26 00:20

照服員是販賣機？ 長照變冷冰冰硬梆梆服務

2018-01-25 23:36

獨／國民黨介入？婦聯會員代表大會正、反方開戰

2018-01-26 00:23

影╱謝長廷：火力發電汙染已可解決 別說用肺過濾空氣

2018-01-25 19:17

他批洪耀福屢對藍初選指指點點「人在曹營心在漢？」

2018-01-26 06:19

美官網撤我國旗 總統府：美國是台灣在國際最重要盟友

2018-01-26 13:14

余天護女發道歉聲明 吳秉叡：這是應該的

2018-01-25 21:52

股市新高 失業率新低 賴清德：蔡總統政策方向正確

2018-01-25 16:54

國民黨縣市長提名 過年前完成一半布局

2018-01-25 23:54

【重磅快評】張廖萬堅能否評價自己爆料是胡扯大烏龍?

2018-01-26 14:08

蔣萬安不選首都市長 洪耀福：吳敦義布局的挫敗

2018-01-25 17:34

趙少康選台北市長？丁守中：歡迎一起參加黨內初選

2018-01-25 19:24

獨／長照支付新制幫照服員加薪？民眾怨費用增加

2018-01-25 19:29

柯文哲陪蔡英文看公宅意味相挺？柯P：小英釋善意

2018-01-26 11:27

余天護女轟吳沛憶 友人爆吳父早逝：有爸爸愛護很幸福

2018-01-25 15:48

賴揆拍板！延攬外國人才專法2月8日上路

2018-01-25 17:32

民進黨內口水廝殺 黃偉哲：陳定南有知會很感慨

2018-01-25 16:08

【你還不知道】這些外交官原本都是警校生

2018-01-26 12:21

衛福部：長照套餐與補助 專人量身訂製

2018-01-25 23:46

空汙減半提前超標 民眾喊：無感

2018-01-25 23:55

「縣長牌」大熱門 潘孟安發表初選「三不」

2018-01-25 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top