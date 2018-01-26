【重磅快評】張廖萬堅能否評價自己爆料是胡扯大烏龍?

2018-01-26 14:08 聯合報 主筆室



張廖萬堅昨煞有介事地拿著兩篇論文，指控台大準校長管中閔涉論文抄襲張姓學生，結果不但被證明是一場烏龍，是學生引用老師的手稿，而不是老師抄學生；現在還爆出張廖自己就是一個抄襲者。

有一句俗話，「刮別人的鬍子，自己的鬍子先刮乾淨。」張廖萬堅這下豈只是糗大了，根本是自己弄得一身腥！

以論文抄襲作為攻擊一個即將晉升或擔任學術與教育圈重要職位的學者，是一個必殺武器，如果管中閔真的涉及抄襲，管中閔的台大校長大概就只能變成一隻煮熟的鴨子，還沒吃就飛走了！可惜啊，管爺的學術生涯畢竟是硬裡子，張廖萬堅不但沒法將管中閔一槍斃命，子彈還會轉彎，繞了半圈飛回來倒打自己一把！

有時候對岸習近平的話倒可聽聽，他老是說：「打鐵還得自身硬！」還真不是吹的。張廖萬堅爆管爺的料前，怎麼忘了自己的論文恐才是天下文章一大抄啊，自己這塊鐵就已經不硬了，打得了人家的鐵嗎？

前環保署長魏國彥聞訊揶揄說，「拜託張廖寫以後論文都不要再引述，否則被引述的教授都怕死了。」意思是，張廖萬堅正常邏輯太差，連先後順序都弄不清楚，分明是管爺自己的研究手稿，被一個他不認識的學生拿去引用了，卻竟然拿引用者去指控一個真正的研究者。

張廖萬堅對於網友對他的反爆料，怒斥是「胡扯大烏龍」，那麼他能否對自己的爆料也可以公正地評價：完全是一個更唬爛、更扯蛋的「胡扯大烏龍」呢？

換言之，當張廖氣急敗壞地反駁網友的爆料時，他忘了他自己就是始作俑者，拿著顯然未查證清楚的資料，意欲對管中閔進行人格謀殺，這種惡意的學術抹殺，不正是學術圈中腥風血雨的源頭嗎？

張廖萬堅自恃是國會議員，是天然而便利的指控者，於是跳出來在舞台盡情地操弄，卻忘了他所指控的是一位無論在人品與道德上，素來都是為人所稱道的學者。作家范疇評說，以為人的正直性而言，管中閔落在頭十％之內；他反問，亮劍的人可否捫心自問，你的正直性，是落在頭十％，還是落在剩下的九十％裡？

這就是台灣目前的真象，張廖爆料時，胸中唯有黨派利益，即令手上拿著的是自己都未必清楚的指控資料，他已不管這許多，管中閔既非我族類，則其心必異，就非要追殺到底不可！