【重磅快評】連山都看不到 李應元憑啥發空汙改善獎金?

2018-01-26 13:56 聯合報 主筆室



做個簡單的台灣空氣品質調查，「你覺得台灣空氣清新嗎？」民眾莫不搖頭，奇怪的是，掌管台灣空汙放治的環保署看法不同，不但認為台灣空品大幅改善，署長李應元昨天還頒發1000萬獎金給空汙改善第一名的台中市。

是環保署官員對空汙的感覺和民眾不一樣嗎？那為什麼上個月1217全台串連反空汙大遊行時急成那個模樣？不僅頻繁宣示反空汙的決心，還把一躺半年的空汙防制法修正案草草送出行政院？試圖傳達綠政府面對空汙是認真、握緊拳頭的。

昨天頒獎的畫面讓人很錯愕，李應元說台灣空氣品質有十足改善，先前所訂定的改善標準不但完成，而且還超前、超幅達陣，只差沒說「台灣空氣清新」，因而頒發鉅額獎金；林佳龍則笑得開懷，1000萬獎金可不是小數目啊。

真是錯亂，上個月行政院發言人姑婆勇不是才呼籲大陸要整治空汙，言下之意，台灣的空汙都是大陸飄來的，揶揄大陸「空汙來跨年」，不承認本土自產的空汙其實是霧霾主因，李應元接著又頒發鉅額空汙改善獎金，但這一年，政府除了要民眾紫爆時別外出、戴口罩，到底作了什麼改善空汙的努力？

台中市改善空汙表現得第一，還真是匪夷所思，林佳龍只有一招，看到環保署AQI空品紅色警示，立刻要求中火降載，一通電話威脅就能換1000萬獎金，就認定改善空汙很努力，這個標準還真令人費解。

李應元更厲害！2016年空汙已夠嚴重，民眾都知道環保署發佈空汙指標PSI達「紫爆」時得千萬小心，誰知道李應元變個魔術，廢除PSI評估，當年12月起改採AQI空品指標。不同的評估標準，紫爆不見了，民眾還以為空品改善。

環保署昨天頒出幾千萬元空品改善獎金，李應元得意洋洋，手舞足蹈，但民眾感覺卻是逆向的，大都認為空品更糟糕，「有沒有比N-95防護力更強的口罩？」中部看不見大度山，高屏大武山神隱，這是什麼空品改善？尤其戴口罩頻率幾乎已達全月的百分百，難道環保署帶著防毒面具鑑定空品？