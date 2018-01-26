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【你還不知道】這些外交官原本都是警校生

2018-01-26 12:21聯合報 記者徐偉真╱即時報導

駐荷蘭代表周台竹(右) 與導演張艾嘉(左) 圖／駐荷蘭代表處提供
駐荷蘭代表周台竹(右) 與導演張艾嘉(左) 圖／駐荷蘭代表處提供
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外交部搶人才，希望從警界吸納更多人才到外交部服務，有資深外交官表示，外交部內警察出身者中，有表現好的，但也有表現不好的，其實外交部內不缺少人才，只是沒有被擺在正確的位置、好好運用。

駐越南代表石瑞琦、駐荷蘭代表周台竹、駐印尼代表陳忠、外傳將接任領事事務局局長的亞非司司長陳俊賢，都是警察背景出身，也是中央警察大學傑出校友。

外交部表示，目前外交部內有約20人畢業於警大，工作表現備受肯定，並有多人擔任司或處長及駐外館長職務，因警察學校部分學系所規劃的課程及培養的核心能力和外交部工作性質相近，「外交部歡迎警大畢業生報考外交特考」。

外交部表示，2014年起外交領事人員考試報考人數下降，是因為該年起新增英檢門檻，經過外交部透過多種管道加強外交特考宣傳，近年報考人數已逐步回升。

據指出，警察學校因為有外事科，不少學生具備一定語言水準，所以考外交特考，不會輸給外交背景出身的競爭者，過去甚至有警校畢業生在服務年限內就考上外交特考，寧可賠錢也要進外交部服務。

外交部人士表示，外交部人才雖多，但語言人才分布不夠平均，英語人才濟濟，但日語人才不夠，甚至有一陣子還要問英文人才有誰會日文，會的就改調日文相關單位，而隨著邦交國減少，講法語邦交國隨之減少，連法國殖民過的越南都放法語人才，還是有法語人才沒有法語國家可以去。

知情人士表示，考特殊語言進外交部的，常常沒放到使用該語文的國家，而是放到其他國家，對人才是種浪費，因為還要再用公費進修，例如有人用俄語專長考進外交部，卻在使用英語的國家服務，結果變成他到當地學校讀書兩年，但他從來沒有被放到俄語地區，「這不是浪費，什麼才是」。

駐印尼代表陳忠 圖／聯合報系資料照
駐印尼代表陳忠 圖／聯合報系資料照
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亞非司司長陳俊賢 圖／聯合報系資料照
亞非司司長陳俊賢 圖／聯合報系資料照
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駐越南代表石瑞琦 圖／聯合報系資料照
駐越南代表石瑞琦 圖／聯合報系資料照
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警察

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