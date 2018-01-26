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葉毓蘭讚縮短警校生服務年限正確 不必擔心人才流失

2018-01-26 11:49聯合報 記者徐偉真╱即時報導

葉毓蘭。圖／聯合報系資料照
葉毓蘭。圖／聯合報系資料照
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警校生畢業服務年限縮短，前警大教授葉毓蘭表示，這是「很正確的作法」，符合公平公正性，也可以讓人才在黃金時間到適合的單位任職，適才適所，也無須擔心是否可能發生警力不足的問題，只要警政單位把警察工作環境變成是「留得住人才的環境」，自然不用擔心人才流失。

葉毓蘭說，她40年前進警察大學，當時並沒有嚴格規範畢業後必須服務的年限，所以她有好幾位很多學長畢業後就考外交特考，最高峰時期，外交部有將近三分之一的外派的外交官是警官學校畢業的，而現在如駐越南代表石瑞琦、駐荷蘭代表周台竹、駐印尼代表陳忠、外傳將接任領事事務局局長的亞非司司長陳俊賢，都是警察背景出身。

葉毓蘭說，警大的訓練教育，非常符合駐外人員的需求，因為警校畢業生允文允武，而駐外要四處溝通，要有解決問題的能力，警校生非常符合。

葉毓蘭說，警校生免服兵役，所以原本警校畢業生規定服務時間是在校領公費時間再加上過去服兵役的兩年役期，但現在兵役減少到只需服役4個月，若警校畢業生服務時間還包括這兩年，很不公平，且警校的訓練都早就超過兵役的訓練，還有那兩年實在不合時宜。

未來警力是否因此流失？一位警官轉任的公務員表示，過去警察是鐵飯碗，學費全免，每月還有1萬多元津貼，不用服兵役，會轉任其他公職者其實很少，都是個位數，但警察特考雙軌制實施多年後，一般大學生也可以考警察特考，實在也不必綁住警校生6年。

葉毓蘭說，警政單位就要思考為什麼留不住人才，要改善警察的工作環境、改掉不合理的制度，例如這幾十年來外勤加給等都沒有調整，這都可以再討論，警政署要跟不當介入的政治力說「不」，不能因循苟且；現在像是先把人吸引進來，再用規定把他們層層捆住，「與其如此，不如放他們自由」。

警察葉毓蘭公務員

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