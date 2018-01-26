警校生耐操太好用 外交部長跟內政部長搶人才

2018-01-26 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



在中央警察大學CSI鑑識體驗營中，學員們利用打漆彈體驗射擊。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 內政部預告修正縮短警校生服務年限，據了解，修法起源是因為外交部長李大維看到部內少數員工是警察出身，表現出色，不輸給外交背景出身的外交人員，希望能吸引更多警察背景者到外交部，因此外交部和內政部經過一年多協調，決定修法。

目前警察出身、在外交部任職者中，不少人都位居要職，我國駐奈及利亞辦事處去年因中國大陸打壓而遭摘牌改名、遷出首都，曾在記者會上說出「戰到最後一分鐘，流盡最後一滴血才會認輸」的亞非司司長陳俊賢，就是警察出身；去年我國籍詐騙嫌犯在肯亞被強制遣返到中國大陸，當時在警局外徹夜守候，人被帶走後還一路開車緊追的前駐南非代表陳忠，也是警察出身。

據了解，李大維看到部內有幾位員工是警察出身，同樣經過外交特考進入外交部，其中有人表現出色，不輸給外交背景出身的外交人員，外放到駐外館處同樣「使命必達、勇於任事」，而且適應力非常強，再加上警校有外事科系，訓練出的學生語言不是問題，他希望招募更多警校畢業生，但規定服務時間最長六年，「怕考上時都不知道幾歲了」，因此希望能夠調整規定。