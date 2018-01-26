台灣是國家嗎？18國受訪者意見出乎意料

2018-01-26 11:42 聯合新聞網 綜合報導



「不要鬧工作室」在《YouTube》推出新影片，訪問18位來自不同國家的人士，「台灣是一個國家嗎？」，並請他們說出自己的看法，其中直接說出台灣是國家的僅7個國家，有5個國家未正面回答，其餘國家人士則有不同看法。

「不要鬧工作室」訪問18位來自不同國家的人士，認為台灣是否是一個國家，其中孟加拉、俄羅斯、越南、義大利、香港、布基那法索、史瓦濟蘭的受訪者皆認為台灣是一個國家，但法國、澳洲、菲律賓、日本、德國的受訪者則未正面回答。

詢問是否認為台灣是個國家，法國受訪者皺眉不知如何回答。圖／翻攝自不要鬧工作室影片 分享 facebook

另外像是其他國家的受訪者則說「在泰國學的是台灣是一個島」、「台灣有自己的總統、政府和健保制度，但波蘭維基百科說台灣是中國的一省」、「很多蒙古人根本不知道台灣，或者覺得是中國的一部分，自己來台灣前也不覺得台灣是國家，當初以為自己是要去中國」、「自己（印尼人）跟朋友說要去台灣，他們說那裡是中國的一部分」。

「自己希望台灣可以變成一個國家，台灣也具備基本條件，但大多數國家並不承認。台灣幾乎沒有在美國課本裡出現過，所以大部分美國人根本不知道台灣」、「來台灣後才知道台灣是國家，覺得韓國人來台之前都不知道台灣是國家、是島、還是中國的一部分」。史瓦濟蘭的受訪者則說，「與台灣擁有邦交關係超過50年，感謝台灣政府對於所有事情的公開與透明，如果沒有台灣，今天自己也不會在這裡，『謝謝台灣』」。