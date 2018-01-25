海研船花5萬徵名來陰的？評審委員最不推薦名字卻中選

2018-01-25 22:46 聯合新聞網 綜合報導



圖為海研一號。 圖／台大海洋所提供 分享 facebook

去年11月科技部公告舉辦「科技部新建研究船名稱徵選活動」祭出獎金5萬元為台灣3艘全新的海研船徵名，歷經兩個多月的徵選與評審，最終採用「新海研一號」、「新海研二號」及「新海研三號」名稱，遭外界批不可思議。昨（24）日身為評審其中一員的何佩玲在臉書用「覺得被打敗了」的感受表示「我們真的不是這樣推薦的」，間接公布定名之權不在這些評審手上。

何佩玲是「科普一傳十」執行長，也是鑄造與金屬材料業的勤美集團總裁何明憲的大女兒，33歲當上大通摩根副總裁，曾是大通摩根史上最年輕的女性副總裁。

對於徵名核選，科技部邀請海洋科學及工程、科普教育、媒體傳播及設計、人文等領域共10名產學界人士評審，要從155件命名作品中選出適合的名字，何佩玲形容「真是不容易的事」，所有的評委們都先在家做足了功課，命名會議時選出各自心目中最具代表性的名稱，「新海研一、二、三號」是最不被推薦的命名，其討論過程十分熱烈，最終選出另外兩組名字。

眾評審各有喜好，結果沒想到最不被推薦的名字卻「被欽點」了，完全沒預料到的何佩玲寫下，「真心的覺得，如果早決定用編號命名，真的不用大費周章抓我們來背書」。

網友幽默留言「下一艘就是『新新海研號』，一直新下去」，有人嚴肅的說「徵選過程所有的花費都是民脂民膏啊」、「這已經有涉弊的嫌疑」，也有人想問何佩玲選了什麼名字，何佩玲無奈回應「一切都是枉然」。

針對外界議論，科技部自然司司長吳俊傑表示，可能會有很多人難免覺得「沒創意」，不過他認為只要仔細想一想，就會覺得這名稱好記又有傳承意味，且與海洋科學研究任務有直接連結，目前正和命名獲得採用的民眾聯繫中。