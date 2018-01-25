人才專法2月8日上路 外國高手可在補習班開電競課

2018-01-25 12:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



國發會今天在行政院會上報告《外國專業人才延攬及僱用法》預定施行規劃及配套準備情形，行政院長賴清德會後裁示，將於2月8日施行。新法上路後，具專門知識或技術的外國教師於補習班授課，例如國外電競高手可在補習班開班授課。

日前，台灣職業電競好手陳威霖在「爐石戰記」2017 HCT冠軍賽逆轉擊敗對手奪下冠軍，電競資歷人才一時成為職場上熱門，該法通過後，外國專家也可以來台灣開課，替台灣培養更多電競高手。

國發會副主委高仙桂表示，配合外國人才專法，經濟部修訂了《數位內容產業技術創作或實際技術教學工作》，未來外國人除了可以在台灣教語文課程外，經濟部也指定具有「數位遊戲、電腦動畫動漫」等專門知識或技術之短期補習班類別，可開放外國人授課。

不過，該向專法應還未滿法令公告60天的規定，正式施行日期將延到3月15日。

外國人才專法去年10月31日立法院三讀通過，去年11月22日經總統公布，條文共計22條。國發會表示，為了配合外國人才專法實他，配合修定了11項子法。

本次修正重點包括核發外國特專業人才「就業金卡」（工作簽證、居留簽證、外僑居留證、重入國許可），提供自由尋職及轉換工作便利性，以及租稅優惠；來台前三年，薪資所得逾300萬元部份可以折半課稅。

另外也核發外國專業人才來台尋職簽證；但有工作經驗，近六個月平均月薪不低於47,971元，無工作經驗者需畢業於前五百大學校。外交部今年尋職簽證申請量為二千人。