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評／反同力推婚姻定義公投，目的為何？

2018-01-25 11:22聯合新聞網 鳴人堂

下一代幸福聯盟舉行公投提案記者會，呼籲全國人民的婚姻定義要不要改變，應該公投決定...
下一代幸福聯盟舉行公投提案記者會，呼籲全國人民的婚姻定義要不要改變，應該公投決定。 圖／聯合報系資料照
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