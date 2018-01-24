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整合公廣 文化部擬設公共媒體發展基金

2018-01-24 20:41中央社 台北24日電

華視、公視人事紛爭不斷，文化部鄭麗君表示，正在草擬公共媒體法，希望整合公視、華視、央廣、中央社，並在草案中明訂設立公共媒體發展基金，以維繫公共媒體獨立性。

近期華視、公視人事紛爭，也引發內部治理問題，文化部昨天也邀公視及華視董事代表交流，鄭麗君今天與媒體茶敘時也再度提及，文化部正在草擬更完整的「公共媒體法」，希望整合公視、華視、中央廣播電台與中央社，進行組織調整、資源整合。

鄭麗君表示，目前的公廣集團，在法律基礎上還不夠充足，也缺乏具備數位匯流時代願景的公共媒體法架構，因此文化部將從公共性、產業性、國際性三個方向，透過修法，整合公視、華視、中央社和中央廣播電台，提供前瞻性的公共媒體服務。

鄭麗君認為，台灣是一個民主自由的開放社會，「我們擁有在亞洲社會的優秀條件」，希望公廣集團能扮演放眼世界的公共媒體，尤其我們有多元語言，也希望能有國際版的公共平台，可製播國際新聞，建立本國傳播權。

由於文化部已經計畫買回華視民股，未來公廣集團擴大後勢必需要更多財源。鄭麗君也提到，未來在公共媒體法草案中，也會明訂設立公共媒體發展基金，改變機關編列年度預算方式，以維繫公共媒體獨立性。

不過現階段華視除了人事問題外，還有連年虧損的問題，鄭麗君表示，「華視虧損是華視定位不明下的結果，最終還是要回到整體組織定位」，她提出公共媒體法就是希望能重新定位華視。

鄭麗君表示，已經陸續拜會央廣、中央社，與華視、公視董事，預計2月後召開公聽會，再送行政院討論，希望可以趕在今年內完成立法；之後各組織就可以依照該法進行個別組織調整，以及資源整合，落實公共媒體發展。

鄭麗君公視文化部

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