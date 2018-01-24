國7建設回歸主線 民意仍兩極

2018-01-24 19:19 中央社 高雄24日電



研議近10年的國道7號建設計畫提出後，地方意見分歧，交通部國工局依據環評第14次範疇界定會議，今天召開取消替代道路方案說明會，表達將回歸主線計畫，但是反對者力促撤案。

說明會在大寮區公所舉行，交通部國道新建工程局、交通部、高雄市政府代表、高雄市議會副議長蔡昌達及多位議員出席。

反國道7號現行規劃路線自救會、台灣要健康婆婆媽媽團等在會場外抗議。自救會長簡志強批評國工局以4年多的時間規劃了替代道路高屏溪西側、光明路方案，如今卻又片面取消替代路線，違反環評法及一階環評要求應提出替代方案的結論，促交通部應另提替代方案，否則就撤銷國7建設。

台灣要健康婆婆媽媽團團長洪秀菊質疑國7是要做為石化及廢棄物車輛專用道，只會讓環境更惡化。反對民眾也批評國7建設會破壞駱駝山與鳳山丘陵，影響生態。

不過現場也有一半民意促勿再延宕國7建設計畫，才能讓大寮進步，解決高雄港區運輸問題，讓國道1號已經飽和的交通量可以得到紓解，免於壅塞，希望國工局趕快推動建設計畫，勿再延宕。

國工局規劃組規劃科長蔡宗描指出，國7建設是配合高雄港、城市發展，完工後可有效分流國1車流、紓解國1楠梓以南的交通壅塞。

他指出，歷經環評第12及13次範疇界定會議確定撤銷光明路、高屏溪西側的兩個替代方案，未來國工局會回歸主線辦理；如果還有其他民意，國工局願將意見納入或避開對生態的衝擊。

國7建設計畫自高雄港南星路起北行沿臨海工業區到仁武區銜接國10，全長約23公里，建設經費逾新台幣600億元；行政院在民國99年核定，目前計畫進行到綜合規劃及第二階段環評前的範疇界定會議。