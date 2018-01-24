技能競賽國手服補充兵役 勞部開放申請

2018-01-24 18:00 中央社 台北24日電



代表台灣參加國際組織辦理的技能競賽國手役男，屬於常備兵役體位且無緩徵原因者，從107年起，可向勞動部提出申請服12天補充兵役，勞動部預估約有80多名役男可申請。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，即日起受理技能競賽國手服補充兵役申請。依據總統106年6月14日修正公布兵役法第17條條文，已增列技能競賽國手得申請核准服補充兵役相關規定。

發展署指出，經勞動部邀集教育、國防、役政等單位研商，完備相關法制程序後，於106年12月28日完成發布「國際組織技能競賽國家代表隊服補充兵役辦法」，從今年起國手役男可以心無旁鶩參加培訓及競賽活動，藉由技能訓練抵減軍事訓練，完成國民服兵役義務。

發展署說，每月1日至10日，開放技能競賽國手役男服補充兵役申請，如屬常備兵役體位且無緩徵原因者，可填具申請書，備妥體位證明、畢(休、退)學證明及參賽證明等文件影本，寄送勞動部勞動力發展署技能檢定中心。

發展署表示，經核准服補充兵役者，由國防部安排12天補充兵役訓練，並由勞動部列管3年，期間安排國手進入校園演講、推廣技能技賽、協助國手培訓等法定義務，預估目前約有80幾名役男可以申請。