世界自由日大會 世代相傳同慶祝

2018-01-23 23:21 經濟日報 記者劉美恩



台灣的自由民主勝過美國和法國

世界自由民主聯盟理事長曾永權在1月23日的「2018世界自由日慶祝大會」上指出：｢美國『自由之家』於1月16日公布，台灣自由度不但繼續榮列完全自由民主國度內，更榮獲高達93分（滿分100）之評比，比去年又增加2分，勝過美國的89分與法國的90分，這是中華民國政府和人民共同的榮耀與成就。｣

世盟中華民國總會理事長曾永權宣布：台灣的自由民主勝過美國和法國。 分享 facebook

「世界自由民主聯盟」及「世盟中華民國總會」在饒穎奇總會長及曾永權理事長領導下，以經在全世界設立了130多個分會，傳承與推展自由民主普世盛行之價值理念，特將今年大會主題訂為「自由之火 世代相傳」，以示代代相傳、生生不息的奮鬥精神，由世盟委員和幹部們，邀請當年｢1萬4千個證人｣的韓戰義士代表，與老、中、青、少各世代朋友，共同慶祝｢123｣世界自由日的生日。

韓戰義士代表們接受全場來賓的鼓掌致敬，溫馨回禮。 分享 facebook

大會依自由日肇建始末及世亞盟歷史沿革軌跡，以「自由日緣起氣壯山河」、「民主深化壯志凌雲」、「民主先鋒群山四應」、「鑑往知來永續傳承」四部曲進行，由司儀以說書角色，根據每部曲的主題及歷史活動照片加以闡述朗誦，並共同欣賞：屢獲吉他大賽冠軍寶座之新北市三重正義國小30人吉他樂團、合唱團、唐寶寶大器樂團勇者無懼愛的陶笛表演，場面熱烈、溫馨感人。

與會貴賓有：外交部NGO國際事務會執行長翁瑛敏、社會各界賢達、世盟海外發展委員、世盟海外諮詢委員、世盟中華民國總會理監事及國內會員單位等400餘人共襄盛舉，座無虛席。