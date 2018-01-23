影╱觀塘闖關失敗 補正再審

2018-01-23 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署今天召開觀塘工業港環境差異分析審查案，該案攸關環保團體關心的大潭藻礁保育，也跟新政府推動能源轉型中油第三天然氣接收站開發相關。歷經6個小時審查，因環保議題仍多所爭議，環評委員稍早做出請開發單位中油於今年4月30日前補正再審的決議，而且還要召開專家會議評估生態狀況。

新政府非核家園之下，提倡天然氣占比提高到5成。不過，因藻礁保育衝突，中油提出第三天然氣接收站遭受民間保育團體抗議。中油因此改採「迴避藻礁方案」，希望能成功闖關，經濟部能源局副局長李君禮也向環評委員喊話指出，能源轉型時程緊迫，希望如期完成，達成2025非核家園目標，他說，三接站每年供應300萬公噸，佔整體電力約8%。

不過今天不僅未成功於環評中過關，歷經6個小時的會議，環委結論要求中油補件再審，且必須召開專家會議，討論大潭藻礁生態系統可能影響及因應措施。甚至於閉門會議中，還有環評委員建議此案涉及保育類藻礁，應該要直接撤回。

環評委員決議指出，請開發單位於今年4月30日前補件再審的決議。此外，也請開發單位說明變更覆蓋以及浚挖區域礁體及生態分布情形，模擬各季節潮流現況、評估海岸侵蝕等影響。另也要求中油評估不同季節台電溫排水對於生態系統的影響。