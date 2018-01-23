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評／2017台灣書市觀察：非虛構圖文書

2018-01-23 11:54聯合新聞網 鳴人堂

「紀錄漫畫」透過圖像遊走於真實和虛構的特性，紀錄的不僅是現實，而是記錄了人性多樣...
「紀錄漫畫」透過圖像遊走於真實和虛構的特性，紀錄的不僅是現實，而是記錄了人性多樣的表情和面目。 圖／慢工出版提供
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