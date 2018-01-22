政府便宜行事 讓土木工程背景評選建築設計產業

2018-01-22 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



「台灣公共工程事務缺乏建築與景觀等設計思維，都只有工程思維，優秀人才回台參加兩、三次公共工程競圖就被嚇跑，政府該做示範。」建築改革社社長徐岩奇說，許多縣市政府負責公共工程時便宜行事，都交給工務局，負責者多是土木工程背景，「如此怎發展得出設計產業？」

徐岩奇說，他日前赴南部參加一項公園評選，現場其他四位評選委員都來自工務局，學土木工程。沒想到有位委員問一家顧問公司：「你們土木背景怎麼會公園設計，如果獲選是否要另委託設計專業？」讓他心想：「我學建築充其量都只能說略懂景觀，你們工程背景，更不懂景觀設計！評選委員要求設計要專業，自己就可以草率？」

景觀建築師吳書原表示，工務局在這類競圖過程當然也可有角色，但應落在後期執行時，而非在前期評選時負責評選，畢竟這是不同專業。這也是為何他參與「桃園客庄茶故事園區」這項國家級前瞻計畫競圖時，會發現給預算的客委會雖在招標時努力說明園區所需設計元素，但負責該案的桃園市政府工務局找的評選委員，根本不想聽設計意涵。

「如此評選，公部門會說公平公正公開，看來也一切合法，但蚊子館恐怕就是這樣誕生。」吳書原感嘆，當評選委員只在意工程不能出包及預算執行度，不在乎公共工程有無文化意涵、設計突破，也不管如何使用、布展、營運，只管顧好分內，最慘的就是全民承擔，「稅金在公平公正公開下被浪費」。