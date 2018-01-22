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評審僅1/9略具專業！如此公共工程評選制度 蚊子館叢生

2018-01-22 09:59聯合報 記者何定照╱即時報導

台灣蚊子館不勝枚舉，圖為嘉義縣布袋遊艇港岸上服務中心，現在荒廢空蕩。報系資料照
台灣蚊子館不勝枚舉，圖為嘉義縣布袋遊艇港岸上服務中心，現在荒廢空蕩。報系資料照
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台灣官方歷年蓋出數百棟蚊子館惹詬病，建築界指出，公共工程現行評選制度是一大成因。他們指出，公共工程評選委員往往由土木工程人士擔任，罕見建築、景觀等背景，以非專業評選專業，造成許多不符成立功能與宗旨的蚊子館誕生。

建築改革社等建築界人士呼籲，採購法子法中關於公共工程等評選辦法應盡速修法，仿效國外在競圖前就公開所有評選委員姓名，好讓有意參與競圖者事先了解評選委員是否夠專業，免得徒然「跑錯考場」，白白遭「劣幣驅逐良幣」。

建改社社長徐岩奇指出，台灣公共工程評選制「事前公開」和「事前保密」都有，參與競圖建築師若遇前者，發現評選委員不專業，還可不參加；但若遇到保密者，進去才發現評選委員全非專業，等於白準備一遭。「評選制度必須改革，否則只是浪費社會資源，讓年輕建築師熱情消失。」

曾獲英國萊斯特廣場國際競圖首獎、擔任陽明山美軍俱樂部景觀設計的景觀建築師吳書原指出，他月前受邀參與行政院前瞻計畫中客委會主導的「桃園客庄茶故事園區」競圖，客委會還事先廣邀設計團隊參與公開招標會議，說明此計畫特重「客家文化、茶、地方歷史」等元素，他才響應此國家建設。

吳書原說，未料他在競圖評選會時，赫然發現現場9位評選委員中，僅一位略具城鄉環境背景，其他多是桃園市府工程人員，甚至還有某區公所秘書室主任，簡直把國家層級競圖辦成地方比賽。「評選委員沒客家文化、沒地方耆老、沒茶專家，會選出怎樣的設計？」

吳書原強調，讓他沮喪的並非沒獲選，而是感嘆他從英執業返台幾年來，台灣保守陳舊的公共工程評選制度仍然在用不專業對待專業，讓用盡心力想改變台灣公共建築及景觀者深感「對牛彈琴」，也難怪台灣公共工程風貌在國際能見度這麼低。

吳書原認為，台灣公共工程評選委員應盡早跟上國際趨勢，事先公開評選委員名單，讓外界檢證委員資歷；若覺專業領域不夠，還可跟主辦單位反映應增加哪些領域，並要求說明。徐岩奇說，部分人擔心公開名單恐惹行賄等爭議，但若保密，更會變成只有知情人士搞黑箱，建築界都普遍有切身之痛，盼政府盡快修法。

台灣蚊子館不勝枚舉，圖為桃園市竹圍漁港遊客服務中心。報系資料照
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台灣蚊子館不勝枚舉，圖為台東大鳥遊憩區硬體設施。報系資料照
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蚊子館客家文化
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