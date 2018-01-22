一例一休可催生？ 日研究指出：工時長短跟生育率有關

2018-01-22 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



日本人口研究學者河合雅司認為，面對少子化，政府應該先解決工時過長問題。圖/聯合報資料照片 分享 facebook 少子化問題嚴重，媒體報導，衛福部長陳時中日前向行政院長賴清德簡報表示，將針對0到2歲幼兒，全面發放每月2500元的「兒童照顧津貼」。談到「催生」，台灣政府總是想到補助一途，日本學者則提出更根本的手段：解決工時過長。

日本人口研究學者河合雅司，在新書「未來年表」中討論人口減少對社會與國家的衝擊，以及政府可以採取的解決之道。解決少子化問題，他針對第一胎、第二胎，分別提出鼓勵生育的辦法。

河合雅司認為，政府要鼓勵國民生第一胎，還是以支持鼓勵結婚最具效果。首先是安定就業市場，為無緣邂逅對象的人製造機會，同時必須期待相親恢復原有的功能。根據日本2015年的「第15次出生動向基本調查」，高達85.7%的單身男性，和89.3%的單身女性「打算總有一天要結婚、有小孩」，為這些人排除障礙、提供支援，是增加生育率的基本工夫。

至於第二胎，他引用日本厚生勞動省2014年的「第12次21世紀成年人縱向研究」指出，丈夫休假時間愈長、花愈多時間在家事育兒上的人，生育第二胎以上子女的比率愈高。其中花不滿兩個小時做家事育兒者，第二胎出生的比率是29%。當花在家事育兒時間長達6小時以上者，第二胎出生率飆升到80%。

根據這項調查，河合雅司認為，政府要「催生」，必須修正工時過長的問題。