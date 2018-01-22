多休漁一個月？ 漁會：管制有必要

呂學榮教授說，鯖魚成長型過漁緩解了，但加入型過漁還在，目前鯖魚產卵率不到20％，至少要25%才達安全水位，現在還差一段距離。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

漁業署研議鯖魚產卵高峰期休漁一個月，漁民多表示有配套就配合。宜縣近海圍網漁業協會希望紅火心漁場，以專區許可方式開放大小扒網漁捕撈，瑞芳漁民則要求應有補貼方案。

宜蘭縣近海圍網漁業協會總幹事邱嘉進說，南方澳扒網業者是「有天良的」，知道漁業要永續經營，因為要是產業倒了，上下游會有好幾萬個家庭生計受影響。

邱嘉進說，紅火心是天然漁場，鯖魚在這個季節洄游到這裡，其他時候沒魚。鯖魚年產值約四十億，紅火心就貢獻廿億。協會爭取紅火心漁場東經一二五度以東，一到五月開放大小扒網漁船進場捕撈，讓漁民有更好的收益，產卵高峰就願意配合休漁。

邱嘉進表示，產卵期休漁一個月不進去抓，是漁民主動提出的，事實上一年多來，當魚價和魚體太便宜、太小時，漁業界「五人小組」也會決定自主性休漁。

台灣扒網漁船目前有六十組，北部四十五組，南方澳就有廿九組。新北鯖驂漁業則集中在瑞芳、貢寮兩區，兩地區漁會也支持鯖魚延長休漁。

貢寮區漁會總幹事林麗美說，近年鯖魚捕獲量有逐年下降的趨勢，且鯖魚變小，以前一條鯖魚就重一斤，現在要兩、三條鯖魚才一斤，有必要適度管制。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，轄區扒網船也有到紅火心作業，產卵期再休一個月，他們同意配合，但希望有補貼配套措施。