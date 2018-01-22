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幫鯖魚再長大 農委會：明年產卵期加禁

2018-01-22 00:27聯合報 記者吳淑君侯俐安／連線報導

鯖魚年產值達四十億，是近海漁業重要漁獲。 記者吳淑君／攝影
鯖魚年產值達四十億，是近海漁業重要漁獲。 記者吳淑君／攝影
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國內鯖鰺漁業年產值達四十億元，農委會漁業署從二○一三年起，每年六月實施禁捕鯖魚措施，學者研究發現禁捕執行五年來，鯖魚「長大了」，漁船捕獲鯖魚的平均體長比休漁前長，學者呼籲產卵季加碼禁漁。漁業署昨說，正研議修法讓每年二至三月產卵期加禁一個月，預計明年上路。

台灣近海漁業漁獲量一年約十六萬噸，鯖鰺漁業達七、八萬噸，占一半以上，但因過度捕撈導致有些鯖魚來不及長大，或被迫改變習性提早當媽媽，農委會二○一三年起實施每年六月休漁一個月。

國立台灣海洋大學教授呂學榮說，休漁前一年花腹鯖平均體長是廿五點七公分，去年已有卅一點二公分；休漁前一年最大體長卅七點一公分，休漁後連五年都超過四十公分，前年更達四十六點六公分，鯖魚確實因為休漁「長大了」。

呂學榮說，花腹鯖族群很大，適合生存在溫暖的地方，多數在我們的漁場，大陸、日、韓捕撈量加起來都沒台灣多。國內白腹鯖、鰺漁獲量連年下降，勢必要靠花腹鯖支撐，花腹鯖漁獲量能不能維持年產七、八萬噸，是國內鯖鰺產業最大隱憂。

呂學榮以加拿大大西洋鱈魚「崩潰」為例，前一年還可捕到四百萬噸的大西洋鱈魚，一下子「不見了」，近五萬個漁民失業。隔了幾年慢慢恢復，但仍回不到原來的百分之十，「抓超過的後果就是這樣子」。

國內鯖魚有兩個主要產卵場，一個在東北海域，一處在蘇澳外海的紅火心。鯖魚一次抱卵八、九萬顆，但能順利長大成為「鯖魚媽媽」的只有四條。

呂學榮認為，讓花腹鯖族群更強壯「這事不能再拖」，多讓一條花腹鯖成功產卵，就可多出四條親魚再產卵。目前鯖魚產卵率不到百分之廿，建議在產卵高峰二月十五到三月十五日休漁，把產卵率拉高到百分之廿五到四十，才能維持族群規模。

漁業署說，已在研擬修正鯖鰺漁業管理辦法，在每年二至三月鯖魚產卵期間，增加一個月採行完全禁漁措施，但因來不及今年產卵季，預計明年可實施。

至於去年九月，南方澳扒網漁船業者要求開放百噸以上扒網漁船，進入十二浬內的「紅火心」漁場捕撈鯖魚。漁業署則表示，將研議是否開放百噸以上扒網漁船，到「紅火心」漁場捕撈鯖魚，目前預計下周會邀請產官學組成小組討論。

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農委會漁民失業
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