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H5N8禽流感無新案例 防檢局宣布結案

2018-01-20 20:09中央社 台北20日電

農委會防檢局今天表示，H5N8亞型禽流感，從106年7月11日最後一場屏東肉鴨場案例後，迄今未再發生案例，防檢局也已通報結案。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發出新聞稿指出，從104年傳入台灣的H5N2、H5N3及H5N8三亞型高病原性禽流感，其中H5N8亞型，自106年7月11日最後一場屏東肉鴨場案例後，迄今未再發生案例。

根據世界動物衛生組織（OIE)規定，案例場經最後一例完成清場後，3個月內未出現案例，可以通報結案。防檢局表示，H5N8依照程序通報結案，OIE已於本日刊登於世界疫情通報系統（WAHIS)。

防檢局表示，104年初發生嚴重禽流感案例計有H5N2、H5N3及H5N8，經中央及地方積極防治處理，H5N3（在104年5月22日結案）及H5N8業已通報結案，目前只剩H5N2亞型，將利用各項積極措施予以清除。

防檢局說，此外，106年發生的H5N6也在當年7月24日通報結案。

防檢局表示，今天彰化縣二林鎮一肉鴨場（主動監測）及屏東縣內埔鄉一蛋雞場（主動通報）家禽確診為H5N2亞型高病原性禽流感。所在地防疫所依標準作業程序執行彰化肉鴨場1362隻及屏東蛋雞場1萬450隻家禽撲殺作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

根據防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例12例（主動監測6例，主動通報6例），計11萬5055隻家禽。

禽流感H5N2
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