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萬大線排除台廠 蔡煌瑯：我們真的火了

2018-01-20 04:18中央社 台北19日電

捷運萬大線招標排除國車國造，台灣車輛公司董事長蔡煌瑯說，國內軌道產業連一顆螺絲的錢都賺不到，他希望柯P給台灣經濟和勞工一點就業機會，也盼中央政府能重視此事。

台北市政府發言人劉奕霆則回應表示，此案在市府內部曾數次討論，市府尊重捷運工程局的專業意見，相關程序亦依法辦理。

身兼中華軌道協會理事長的蔡煌瑯在臉書發表「柯P我們真的火了」一文，抗議台北市長柯文哲和北市捷運局在第3次捷運萬大線招標公告中，仍然排除國車國造，國內沒有任何車廠具備投標資格，明顯圖利國外廠商，未來萬大捷運線招標完成後，國內軌道產業連一顆螺絲的錢都賺不到。

蔡煌瑯晚間告訴中央社記者，包括行政院、交通部、公共工程委員會一再強調，希望各縣市政府在前瞻計畫和捷運標案中讓國內廠商有參與的機會，但結果台灣車輛公司仍被北市府排除，此舉非常可恨、可議，也為國內的軌道產業感到可悲，他將向交通部繼續陳情此事。

蔡煌瑯表示，他從去年3月起利用書面和親訪台北市長柯文哲和北市捷運局，表達前瞻建設和捷運建設的預算非常高，正是可以帶動國內經濟、提升就業機會的佳機。

蔡煌瑯指出，台灣車輛公司確實未曾參與「投標」中運量捷運的車輛製造工程，但卻有非常豐富代工中運量的經驗和實績，例如去年由台車公司自製淡海輕軌「行武者」號，也已交車測試中，即將投入營運；台車公司也代工桃園機場捷運，目前營運順利；代工義大利Ansaldo公司承攬新北市環狀捷運，同時也承攬代工日本川崎公司所承做的台中捷運，並已順利交車。

蔡煌瑯說，他向北市府和北市捷運局溝通無數次，也邀請他們到台車公司的工廠實地參訪，展現台車的實力；他只希望萬大線能開放國內廠商參與投標，而非全然拱手讓給國外廠商，未來維修還被國外廠商把持，況且台車公司本來就該在此標案上和所有參與投標的國外廠商站在同一平台上公平競爭，無所畏懼。

同時他也向北市府捷運局保證過，台車公司願意與國外廠商一起合作，一定達到捷運局要求的安全標準，同時有超過50%以上的零組件採購來自國內。

柯P柯文哲
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