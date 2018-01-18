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景點驟減十幾萬人次 「千萬觀光客」去哪？

2018-01-18 00:49聯合報 記者卜敏正賴香珊潘欣中／連線報導

墾丁國家公園原本高人氣的白砂沙灘，遊客稀稀寥寥，旅宿業者大嘆「等嘸人！」。 記者...
墾丁國家公園原本高人氣的白砂沙灘，遊客稀稀寥寥，旅宿業者大嘆「等嘸人！」。 記者潘欣中／攝影
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交通部觀光局公布去年來台旅客達一○七三萬人次，連續三年突破一千萬人次國際旅客目標，不過北中南主要觀光景點網站公布的數字顯示，去年遊客比前年動輒驟減數十萬人次，觀光、餐旅業者質疑觀光局統計的「千萬觀光客」去了哪裡？

據各網站內容，福隆遊客中心去年遊客比前年驟減四十一萬人次、阿里山森林遊樂區少五十萬人次、墾丁貓鼻頭少七十二萬人次，連故宮去年參觀數都少廿三萬人次，故宮南院參觀數更跌破百萬。

墾丁國家公園各景點前年遊客八百餘萬人次，去年幾乎腰斬，墾管處長劉培東還說，無法排除重複計算，實際更少；這二年陸客急凍，大陸團客和自由行遊客大幅下滑，總體旅遊人次當然「暴跌」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，觀光局公布人數和各地業者感受有明顯落差，他聽過不少業者質疑政府美化數字，「實際沒那麼多」。

阿里山公路旁販售茶葉、特產商店，會設立馬英九立牌供遊客拍照留念，因陸客驟減，許多...
阿里山公路旁販售茶葉、特產商店，會設立馬英九立牌供遊客拍照留念，因陸客驟減，許多店面經常只剩馬英九立牌空立門前。 記者卜敏正／攝影
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「最大差異應是陸客！」林務局阿里山工作站主任賴龍輝坦言，二年前陸客團多，每天六千到八千人，但去年陸客團減少，平日約三千人，假日近六千人。黃姓特產店長苦笑表示，今年店內經常只剩馬英九人形立牌陪他顧店，比起過往盛況，不勝唏噓。

嘉義大學行銷與觀光管理學系主任鄭天明認為，數字有落差應探討統計源頭，包括來台目的是否不同，如商務客或觀光客；若自由行、背包客數增加，不太去主要風景區，又去了哪裡？是否以都會區為主？也可調查入住旅店，讓實際數字說話。

蕭博仁也說，觀光局應分門別類公布入境遊客細目，如入境觀光、商務考察、參訪團、個人旅遊、洽公等，不能將移工、以觀光名義來台打工，甚至只是轉機過境，都算進國際旅客數。

東南亞客增…但少消費

「我們覺得購買力比來客數更重要！」不少觀光相關業者直言，政府力推新南向政策，東南亞國家旅客雖然增加，但無論柬埔寨、越南或泰國客，消費力都比陸客差很多。

台灣區觀光旅遊總會理事長蘇佳男表示，過去半年走訪南部觀光、餐旅業，業者回報新南向「成果」，每店每天約增加一輛東南亞遊覽車觀光客。

觀光局：觀光客占八成

【記者侯俐安／台北報導】被質疑千萬旅客統計真假，觀光局表示，觀光客統計雖然也納入移工來台、商務考察，但去年以觀光為目的來台的旅客仍占千萬旅客近八成。不過交通部長賀陳旦也關切觀光局應全面檢視統計資料客觀程度，但強調愈來愈多旅客採自由行，一定會減少集中特定景點，真正基礎仍在於旅遊整體滿意度與品質提升。

觀光局說，去年縣市風景區同期比去年成長二成四，下滑部份會整合地方，包裝具吸引力的活動。

陸客故宮南院阿里山
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